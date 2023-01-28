セレナやエクストレイルが対象日産は、2023年1月27日付で、セレナ、エクストレイル、およびOEM供給をおこなうスズキ・ランディ（2010年9月20日〜2017年6月2日製造）計52万7491台のリコール（回収・無償修理）を国土交通省に届け出た。【画像】対象機種は？【画像で確認】全26枚国土交通省によると、セレナ、エクストレイル、ランディのアイドリングストップ付車（計27万7462台）のECOモーターにおいて、内部ベアリングのシール仕
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