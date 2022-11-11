群れのなかの特定の個体を狙って集団でいやがらせをするイジメジロ。分けへだてを好み、口から強烈な毒を吐きながら、いわれのない攻撃をくり返すサベツノガエル。あいぽーと徳島（県立人権教育啓発推進センター）がこんな架空の「危険生物」を紹介する人権啓発ポスターを作製した。「危険！人権侵害生物図鑑」と題し、ギャクタイガーやパワハライオン、ヘン犬（けん）など「心の中に潜んでいるかもしれない生物」をゆるい雰