今年も年末が近づき、2023年の福袋に注目が集まっている。なかでも、毎年人気が高い「ジェラートピケ(gelato pique)」の福袋が17日より登場する。昨年は予約受付後10分で完売したとの情報もある、福袋ファン注目の商品だ。今年はオンラインでの抽選販売となる同商品の気になる中身とは。【画像】福袋は全3種、普段使いにも便利なファスナー付きのトートバッグ付き“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルーム