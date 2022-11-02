アイロボットジャパンは、ロボット掃除機「ルンバ」誕生20周年を記念して、対象モデルが最大46,980円割引となる「ルンバ誕生20周年記念 大還元祭」を開催した。セール期間は2023年1月4日23時59分まで。セールは、アイロボット公式オンラインストアにて実施。フラッグシップモデル「ルンバ s9+」含むロボット掃除機4種を対象に、最大46,980円割引で販売する。セール対象製品とセール価格は以下の通り。○対象製品とセール価格「ルン