お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（38）が29日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、人間関係の悩みに回答した。視聴者からの質問に答える企画。そこで「上司が休日の過ごし方や人生観にまで口出ししてきうっとうしいです。なるべく相手の気分を害さず黙らせるにはどうすればいいですか?」という投稿が届いた。これにカズレーザーは「気分を害させた方が黙ってくれるんで、相手の気分を害してください」と即答。