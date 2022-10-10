『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』のモデルである小林さやかさんが、この9月、コロンビア教育大学院に合格してニューヨークに渡った。本が出版されてからおよそ10年。日本国内での大ヒットは言うまでもなく、中国においては上映初週に興行収入記録を塗り替えた映画公開から7年。小林さやかさんは今何を思い、どこを目指しているのか。詳しくお話を伺う機会を得た。 ●小林さやか ／愛知