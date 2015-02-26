『小林さやか(ビリギャル)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
受験生時代、合コンを羨みながらも雑音を逆にメンタル鍛錬の場に活用したという
オリコンニュース
合格には、恩師や挑戦を応援してくれた母の存在が大きかったという
CHANTO WEB
14日までにInstagramで、再婚した夫とメキシコを訪れたことを報告した
スポーツ報知
GetNavi web
15日までにTwitterを更新し、米コロンビア大の大学院への合格を報告した
子どもたちの学習において、先生たちがキーパーソンになると思ったとのこと
失恋したことで慶応大学を辞めたいと思い、母に嘆いたことがあるという
週刊女性PRIME
4月から高校で実習をしており、ビリギャル流の英単語の覚え方も披露
NEWSポストセブン
講演を経て教育に目を向け始めた頃、同校校長と出会ったのがきっかけだそう
根拠のない自信を持とう！ワクワクする目標を持とう！夢を公言しよう！
まぐまぐニュース
「学年ビリから東大・医学部・早慶に合格する法」の監修者が指摘した
日刊ゲンダイDIGITAL
「まねられたのだとしたら、光栄なことなのかもしれない」と監修者
東スポWEB
さやかさんの塾の費用を工面するために、母親はパートの仕事を増やした
トピックニュース
時代を象徴するカリスマの出現により、ブーム再来も有り得るという
子供を厳しく抑えつけると、隠れて悪さをするようになる
さやかさんの誕生後に父親は起業し、家庭を顧みなくなっていった