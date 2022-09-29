8日、最高人民会議で演説する北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮中央通信＝共同）【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は29日、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したと明らかにした。25日と28日にも短距離弾道ミサイルを日本海に発射したばかり。29日に韓国を訪れたハリス米副大統領が南北軍事境界線のある非武装地帯（DMZ）の板門店を視察し、挑発行為を続ける北朝鮮をけん制しており、これに反発した可能性がある。