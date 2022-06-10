お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（47）が10日、自身の公式ブログを更新。膀胱（ぼうこう）がん判明から1年3カ月での思いをつづった。「去年、僕は膀胱癌になりました。内視鏡手術で、腫瘍を取り除きました。ステージ1でしたが、どうやら膀胱癌は再発率が高く、50％の確率で2年以内に再発するんですって。本当に厄介な病気なんですね」と、昨年発覚の膀胱がんについて切り出した。「去年の手術以降、3ヶ月に1