人気ファッションブランド「dazzlin（ダズリン）」のコスメ＆雑貨が2022年3月17日現在、100円ショップ「セリア」で発売中です。どれも1つ110円！イエロー×小花柄のパッケージが春らしく、大人可愛いデザインです。豊富なラインアップ100円ショップ向けのグッズを製作・販売する「フレンド」の商品です。その豊富なラインアップがこちら。・アイシャドウパウダー（2色入り）・アイカラーペンシル・アイルミナイザー・リップカラー
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