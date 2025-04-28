カラオケ合コンで「イタい男！」と思われる選曲９パターンスゴレン

イタいと思われるカラオケの選曲 ウケ狙いでなくド演歌を熱唱する

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • カラオケ合コンで「イタい」と思われる選曲をまとめている
  • 「上手でも下手でも反応に困ります」という、ウケ狙いでなくド演歌の熱唱
  • アニソンばかりを連発する、ビジュアル系バンドの曲をシャウトするなど
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