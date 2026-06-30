【7月開催】無料オンラインセミナー4講座の申込受付を開始！好評を博した「歯科医院経営アドバイス」限定オンデマンド配信も決定

株式会社ビズアップ総研

総合型研修サービスを提供する株式会社ビズアップ総研（本社：東京都港区、代表取締役：吉岡高広）は、税理士、公認会計士、司法書士などの士業事務所の経営陣、および企業のバックオフィス変革を牽引するを対象に、2026年7月に開催する無料オンラインセミナー（プレセミナー含む）4講座の参加申込受付を開始いたしました。

また、6月に開催し大反響を呼んだ「歯科医院への経営アドバイス」セミナーが、2026年7月1日（水）から7月17日（金）までの期間限定でオンデマンド配信の申し込み・視聴を開始いたします。



現在、会計業界は、AIの台頭や度重なる制度改正により、記帳代行をはじめとした既存の定型業務だけでは生き残りが難しい激変期を迎えています。

ビズアップ総研では、この7月、事務所のパラダイムシフトを力強く後押しするため、各分野の第一線で活躍するプロフェッショナルによる無料実践講座を多数開催。特定のニッチ業界（医療・不動産・歯科）で信頼を得るためのコンサル実務から、専門職員がいなくても再現できる「経営支援の有料化手法」、そして失敗しない「DX推進のステップ」まで、今すぐ実務に導入できる実践的な知見をお届けします。

【7月開催 無料セミナー・プレセミナー プログラム一覧】

１.不動産コンサルを武器にして顧客の「喜び」「感謝」「信頼」を獲得でき、「事務所の収益増加」にもつながる取り組みとは！？

＜税務のプロだからこそ提供できる不動産サポートを新たな武器に。相続・資産整理で選ばれる事務所になるための実務視点と提案力を習得＞

単なる税務申告にとどまらず、不動産コンサルティングという強力な武器を磨くことで、クライアントからの絶大な信頼と事務所の新たな収益源を同時に確立するための具体策を解説します。



・開催日時：2026年7月10日(金) 16:00～17:30 ※申込締切：2026年7月9日（木）

・受講形式：オンライン配信／対面・会場参加（※セミナー終了後、無料で懇親会を予定）

・受講料：無料（事前申込制）

・講師：株式会社デューデリ＆ディール 取締役 風間輝幸氏、コンサルティング事業部 坂本祐一郎氏

・詳細／申込：https://course.ejinzai.jp/seminar/real-estate-consultan_weapon_20260710/

２.親族内承継とM&Aを横断的に学ぶ医療機関の事業承継コンサルティング入門

＜医療分野の専門家が基礎から解説。クリニック承継の実務と成功のポイント＞

特有の法規制や経営構造を持つ「医療機関」の事業承継。親族内でのスムーズなバトンタッチから、M&Aを活用した発展的承継までを横断的に捉え、コンサルタントとして押さえるべき基本事項を網羅します。



・開催日時：2026/07/17(金) 14:00～16:00 ※申込締切：2026年7月16日（木）

・受講形式：オンライン配信

・受講料：無料（事前申込制）

・講師：新矢税理士・行政書士事務所 税理士・行政書士 新矢健治氏

・詳細／申込：https://course.ejinzai.jp/seminar/medical-institutions_business-succession-consulting_20260717/

３.【大反響につき追加開催決定!】業務可視化から始めるDX推進 -成功する改革のステップ-

＜「何から始める？」を卒業！DXを現場で動かす、業務可視化の最短ステップを学べます＞

前回大反響を呼んだ注目講座がアンコール開催！ツール導入で失敗しがちな形だけのDXを脱却し、まずは自社の業務を正しく可視化することから始める、地に足の着いたDX成功へのロードマップを提示します。



・開催日時：2026/07/17(金) 16:00～17:30（開場15:30）※申込締切：2026年7月16日（木）

・受講形式：オンライン配信

・受講料：無料（事前申込制）

・講師：ビズアップ総研専任講師

・詳細／申込：https://course.ejinzai.jp/seminar/business-visualization_dx-promotion_20260717/

４.【プレセミナー】“AI時代に生き残る会計事務所”へのラストチャンス！コンサル職員ゼロからでもできる！「経営支援サービス有料化」実現ノウハウを先行公開！

＜もう所長一人で抱え込まない。AIに負けない！既存職員だけで単価を劇的に引き上げる「仕組み」を先行公開。値決めや提案の悩みを解消し、1社200万円/年を実現する次世代型事務所への第一歩を踏み出しましょう＞

AI時代を生き抜くための決定版。特別なコンサル専門職員がいなくても、既存の体制のままで「経営支援の有料化」へと舵を切るための仕掛けとノウハウを、ハイグレード本講座に先駆けて無料で先行公開します。



・開催日時：2026年7月21日(火) 13:00～14:00（開場12:30）※申込締切：2026年7月17日（金）

・受講形式：オンライン配信

・受講料：無料（事前申込制）

・講師：SS総合会計グループ代表 税理士 鈴木宏典氏

MASコンサルタント MAS事業部統括責任者 廣海 遼氏

・プレセミナー詳細：https://course.ejinzai.jp/seminar/business-support-services_charging/

・本講座（特設サイト）： https://seminar.ejinzai.jp/management_support/

【7/21まで期間限定！】注目セミナーのオンデマンド配信スタート

ドクターから本当に喜ばれる「歯科医院への経営アドバイス」～経営トレンドや診療報酬改定を踏まえた戦略立案のポイント～

＜変化の激しい歯科医院の経営環境 - 荒波を乗り越えるための「経営支援」のポイントを解説 - ＞

6月3日に開催され、多くの士業・経営者から高い評価をいただいたセミナーがオンデマンドで復活。歯科経営の環境変化や最新の診療報酬改定を的確に捉え、歯科医院・ドクターの真のパートナーとして経営アドバイス・戦略立案を行うための実践的なポイントを期間内いつでもご視聴いただけます。



・開催日時：～2026年7月17日（金）23:59まで視聴可能 ※申込締切：2026年7月13日（月）

・受講形式：オンライン配信（期間限定オンデマンド配信）

・受講料：無料（事前申込制）

・講師：株式会社M&D医業経営研究所 代表取締役／（公社）日本医業経営コンサルタント協会

認定登録医業経営コンサルタント 木村泰久氏

・詳細／申込：https://seminar.ejinzai.jp/dentistry-consulting/

公開講座とは

実務の基礎から最新のAI活用まで、現代のビジネスパーソンに必要な幅広いテーマを網羅した総合ビジネス研修はもちろん、業界に精通した講師陣による「BizWebinar」や、プロを育てる専門性の高い「ハイグレードセミナー」も展開しています。

「その分野で一段上の仕事ができるようになる」ことを目的とした設計で、スキルアップをサポートいたします。

公開講座：https://course.ejinzai.jp/



会社概要

会社名： 株式会社ビズアップ総研

本社 ： 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター10F

代表者： 吉岡 高広

設立 ： 1998 年 10 月

資本金： 3 億 7,600 万円

URL ： https://www.bmc-net.jp/

X ：https://x.com/BizUp_Research/

Facebook：https://www.facebook.com/bmcnet/

Instagram：https://www.instagram.com/bizup_souken_official/

Youtube：https://www.youtube.com/channel/UC2SdqzTfEoDdQO0yWDhgc-w