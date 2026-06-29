株式会社QUICK

株式会社QUICK（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松本 元裕、以下「当社」）は、2026年6月29日より、投資信託販売会社および資産運用会社向けに「投信月次レポートチェックツール（β版）」のトライアル提供を開始いたします。

本ツールは、投資信託の月次レポート（月報）における検印業務の自動化・高度化を支援するものです。

■ 背景と目的

投資信託の月次レポートは、投資家に対する重要な情報開示資料です。しかし、数多くの投資信託のレポートを毎月短期間で正確に作成・点検する業務は、販売会社様、運用会社様にとって極めて大きな負担となっています。特に、データの整合性やニュース記述の正確性、前月からの変更箇所の確認など、手作業に頼る部分が多く、ヒューマンエラーのリスク管理が課題となっていました。

当社はこの課題を解決するため、QUICKが保有する膨大なマーケットデータと検証アルゴリズムを組み合わせ、月次レポートのチェック作業を大幅に効率化するツール（β版）を開発しました。

■本ソリューションの主な特長

以下の3つの主要な観点からレポートの検証を行います。

１.カスタマイズ可能な「チェックリスト検証」

販売会社様、運用会社様の独自のチェック基準、またはQUICKが提供する標準的なチェックリストに基づき、設定日や販売会社、手数料等の記載が基準に沿っているかを瞬時に確認します。

２.精緻な「前月差分チェック」

今月分と前月分のファイルを比較分析します。「更新されるべき項目（基準価額や騰落率など）」が正しく更新されているか、逆に「変更してはいけない項目（ファンドの目的や特色など）」が維持されているかを自動抽出し、点検者の確認を支援します。

３.QUICKデータを用いた「ファクトチェック」

運用コメント等に記載された市況や指数情報を、QUICKのニュース配信およびヒストリカルデータと照合します。「○月の騰落率は△％だった」「●●のニュースにより下落した」といった記述の正確性を判定し、信頼性の高いレポート作成を支えます。

■その他の機能と柔軟性

評価・検証テストへの参加をご希望の販売会社様、運用会社様へ、一定期間「投信月次レポートチェックツール（β版）」をQr1経由でご提供いたします。

テスト後は、利用開始から3ヶ月程度でのフィードバックへのご協力をお願いいたします。

当社は本ソリューションを通じて、資産運用業界におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進し、より質の高い情報開示と、運用実務の高度化を目指してまいります。

【株式会社QUICKについて】

日本経済新聞社グループの金融情報サービス会社として、世界の証券・金融情報をはじめ、政治・経済情報はもとより、資産運用支援、注文執行業務の支援、情報ネットワーク構築支援サービスなど、証券・金融市場に関連する総合的なソリューションを提供しています。

https://corporate.quick.co.jp/

【本プレスリリースに関する問い合わせ先】

株式会社QUICK

https://quick-products.satori.site/reportcheck/

fbs.aisol.x.ug@quick.jp