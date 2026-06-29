中南米・スペインで大反響！ 日本発のビジネス書『MUSHIN』、メキシコの主要ラジオ番組に著者の豊田氏が異例の連続出演

クロスメディアグループ株式会社

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、海外で先行発売され世界的な注目を集めているビジネス書『MUSHIN - The Power of Zero Mindset』（邦題未定）のスペイン語版『Mentalidad de Samurai』の出版を記念し、著者である豊田圭一氏（株式会社スパイスアップ・ジャパン代表取締役）がメキシコ現地でのPR企画に参加したことをお知らせいたします。

2026年6月23日、豊田氏は現地の大手出版社「VR Editoras」の全面バックアップのもと、メキシコのラジオ番組に立て続けにゲスト出演。「MUSHIN（無心）」という日本発のマインドセットを中南米に向けて発信し、大きな反響を呼びました。

■ メキシコのラジオ番組で「MUSHIN（無心）」の概念を発信

2026年6月23日、スペイン語版の出版元であるラテンアメリカの大手出版社「VR Editoras」が主催するPR企画の一環として、豊田氏は早朝からメキシコの主要ラジオ番組3本に連続でゲスト出演いたしました。

番組内では、「MUSHINを一言で言うとなにか？」「多忙なメキシコ人がMUSHINの境地に至るにはどうすればいいのか？」といった、現地パーソナリティからの熱気あふれる即興の質問に対し、通訳を通じて回答。混迷を極める現代ビジネス社会を生き抜くためのヒントとして、日本の「無心」というマインドセットの魅力を現地のリスナーへダイレクトに届ける貴重な機会となりました。

■ 出演時の様子

豊田氏は武道（合気道・抜刀術）の精神を交えながら、「無心とは思考を止めることではなく、パフォーマンスを最大化するためのゼロの精神状態である」と言及。その明快な解説に、現地の番組スタッフからも感嘆の声が上がりました。

■ 『MUSHIN』が世界で支持される背景

世界的な不確実性（VUCA）が高まる中、欧米のビジネスパーソナリティの間では「禅（ZEN）」や「マインドフルネス」に続く、日本発のメンタルマネジメントとして「MUSHIN（無心）」への関心が急速に高まっています。



本作は、著者が武道を通じて得た知見と、長年のグローバル人材育成の現場で培った実践的なアプローチを融合させた一冊であり、今回のスペイン語圏への拡大により、そのムーブメントはさらに加速しています。

イタリア語での出版決定時のプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000777.000080658.html



スペイン語での出版決定時のプレスリリース：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000794.000080658.html

■ 同じスペイン語でも国ごとに翻訳を変える「徹底したローカライズ」

本作のスペイン語版は、メキシコ、アルゼンチン、スペインの3ヶ国で同時に出版・展開されています。

特筆すべき点として、表紙のデザインこそ統一されているものの、「同じスペイン語でも、国によってニュアンスや最適な表現は異なる」という現地出版社の強いこだわりに基づき、3ヶ国それぞれで翻訳内容をすべて変更するという徹底したローカライズが行われています。

メキシコ版： 中米のビジネス環境や日常表現にフィットさせた表現に

アルゼンチン版： 著者が育った地でもあり、南米独特のイントネーションや文化背景を考慮

スペイン版： ヨーロッパのスペイン語圏に最適化されたスマートな文体を意識

■ 豊田氏へのインタビューや取材を受け付けております

本書の世界観や背景にご関心のあるメディア関係者の皆さまには、著者・豊田圭一氏によるインタビュー対応も行っております。武士道・禅・東洋思想とビジネスの接続、マインドフルネスの次に来る考え方「無心」、そしてグローバル社会におけるリーダーのあり方まで、幅広くお話しいたします。

＜インタビュー質問例＞

・マインドフルネスと「無心」の違いは？

・武道経験はビジネスやリーダーシップにどう活かせるか？

・西洋のビジネスリーダーたちが東洋思想に共感する背景とは？

・「Zero Mindset」を現代の働く人が実践するには、どんなトレーニングが必要か？

・「無心」を育むために、日常生活で取り入れられることは？

ご希望に応じて、対面・オンラインいずれの形式でも対応可能です。詳細は弊社広報部（問い合わせ欄の連絡先）までお気軽にお問い合わせください。

■ 著者プロフィール

豊田圭一（Keiichi Toyoda）

株式会社スパイスアップ・ジャパン 代表取締役

神田外語大学グローバル・リベラルアーツ学部 客員教授

1969年、埼玉県生まれ。幼少時の5年間をアルゼンチンで過ごす。 1992年、上智大学経済学部を卒業後、清水建設株式会社に入社。 1994年に留学コンサルティング事業で起業し、約17年間にわたり留学・海外インターンシップ事業に従事。 株式会社スパイスアップ・ジャパンを立ち上げ、法人向けにグローバルマインドセットやリーダーシップを鍛える研修（主に海外研修）を実施している。また、グループ会社を通じてシンガポール、タイ、カンボジア、スリランカでも事業を運営している。 2018年、スペインのIE Universityでポジティブ・リーダーシップのエグゼクティブ修士号を取得。著書は『MUSHIN』のほか、『とにかくすぐやる人の考え方・仕事のやり方』『引きずらない人は知っている、打たれ強くなる思考術』など全20冊。 合気道（三段）、翡翠流抜刀術（四段）という実践者としての顔も持つ。



［講演実績］

講演のキーワードは「グローバル人材育成」「グローバルマインドセット」「変革マインドセット」「ポジティブ・リーダーシップ」「アントレプレーシップ（起業家精神）」「すぐやる（実行力）」など

■ 書誌情報（スペイン語版）

タイトル： Mentalidad de Samurai（英題：MUSHIN - The Power of Zero Mindset）

著者： 豊田圭一（Keiichi Toyoda）

出版社： VR Editoras

展開地域： メキシコ、アルゼンチン、スペイン、その他中南米諸国

◆関連URL

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