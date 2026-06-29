7/17(金)開催　SUPER FORMULA 第3回技術セッション 基調講演・出展企業/団体が決定！

株式会社日本レースプロモーション

国内最高峰のモータースポーツである全日本スーパーフォーミュラ選手権（以下「SUPER FORMULA」）を運営する株式会社日本レースプロモーション(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上野禎久、以下「JRP」)は、2026年7月17日(金)に富士スピードウェイ(静岡県小山町)にて開催する「第3回技術セッション」について、基調講演の登壇内容および出展企業/団体を決定しました。

昨年開催した第2回に続き一般社団法人 日本自動車会議所の後援のもと、「SDV（Software Defined Vehicle）」をテーマに、自動車メーカー、部品サプライヤー、IT企業、大学・研究機関など各分野の最前線から過去最多となる13の企業/団体が出展します。

基調講演では、Hondaによる二輪×コネクティッド技術、GAZOO Racingによるモータースポーツを起点としたGRのソフトウェア開発について、それぞれ第一線のエンジニアが登壇します。また、日本自動車レース工業会（JMIA）は、NEXT-FORMULA-PROJECTについて語る「国産フォーミュラの現在地」と題した基調講演を行うと共に、先日公開されたばかりの“日本発”の次世代フォーミュラカーのプロトタイプ『JNFP-1』を展示します。

また技術展示エリアでは、精密加工・計測技術やクラウド、エネルギー、タイヤ、ITシステムなど多彩な領域の技術が一堂に会し、モータースポーツをフックとした産業間の共創の起点となることを目指します。

現在、イベント公式サイトにて来場申し込みを受け付け中です。出展する企業/団体とのビジネスマッチングのきっかけづくりの場ともなりますので、モビリティ業界を中心とした皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

《イベント公式サイト》

https://superformula.net/partner-day/tech-and-career-260717/

(本イベントに関する最新情報は上記公式サイトにて随時更新いたします。)

《来場申込フォーム》

https://forms.gle/7XD3bdyCWad4djp78

◆基調講演

団体・企業名

特定非営利活動法人

日本自動車レース工業会(JMIA)

テーマ

「国産フォーミュラの挑戦と現在地」

団体・企業名

Honda

テーマ

「二輪×コネクティッドへの挑戦最前線」

団体・企業名

GAZOO Racing

テーマ

「GRにおけるモータースポーツ現場の困りごと解消に向けたソフトウェアでの取り組み」

◆出展企業

（2026年6月29日時点。英語表記にてアルファベット順）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136931/table/174_1_e86836004424a6e03295641cf6f4b13d.jpg?v=202606290951 ]

現在、イベント公式サイト（https://superformula.net/partner-day/tech-and-career-260717/）にて最新情報を公開しております。ご来場お申込みも同サイトにて受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

◆開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136931/table/174_2_5307d2513252e29b76985db16e935760.jpg?v=202606290951 ]

◆関連リリース

第3回技術セッション開催概要（2026年5月13日）(https://superformula.net/sf3/release/26876/)

おしごとセッション開催概要（2026年6月9日）(https://superformula.net/partner-day/tech-and-career-260717/)

※出展企業・登壇内容は変更・追加になる場合がございます。最新情報はイベント公式サイトをご確認ください。