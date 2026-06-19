AKAI Professional新製品「MPC One G2」リリース、発売のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352822/images/bodyimage1】
AKAI Professional新製品「MPC One G2」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2026年6月19日（金）
価格：オープンプライス
市場想定売価：139,800円（税込）
MPC One G2は、コンパクトでありながら高性能なデスクトップ型フォームで、クラシックなMPC体験を求めるビートメイカーやプロデューサーのために設計された次世代スタンドアローンMusic Production Centerです。往年のMPC1000やMPC4000の印象的なブルーカラーに着想を得たこの新しいクリエイティブツールは、ヴィンテージ感のある美しさと伝統的なMPCパッド、そして無駄のない実践的なレイアウトを融合し、コンピューターを必要とせずに素早いサンプリング、シーケンス作成、楽曲制作を可能にします。
MPC3 OSと、前世代の4倍の処理性能を実現する第２世代 (G2) 8コアプロセッサーを搭載したMPC One G2は、より大規模なプロジェクト、より高速なロード時間、拡張されたオーディオトラック数、そしてより高度なプラグイン活用を、完全なスタンドアローン動作でサポートします。プロデューサーは、MPC3のモダンなトラックベースのワークフローとリニアに流れるアレンジメント画面を使って、サンプルのチョップ、ドラムパターンの構築、外部機器のシーケンス、そしてフルソングのアレンジを行えます。
スタンドアローン環境とハイブリッドスタジオ環境の両方にシームレスに対応できるよう設計されたMPC One G2は、USB-C接続によって、1本のケーブルでマルチチャンネルオーディオとMIDIの拡張に対応します。これにより、必要に応じてMPC One G2をコンピューターベースのワークフローへ簡単に統合でき、ハードウェア主体の制作が持つスピード感と集中力を損なうことはありません。
コンパクトながらパワフルなMPC One G2は、最新のパフォーマンス、柔軟な接続性、そしてより大きなアイデアにも対応できる十分な処理能力とともに、MPCならではのワークフローを提供します。これにより、MPCスタンドアローンエコシステムへの入り口として、手の届きやすい魅力的な選択肢となっています。
主な特徴
● スタンドアローン制作：コンピューターなしで、楽曲の制作、アレンジ、仕上げまでを完結できます
● モダンなワークフロー：MPC3 OSを搭載し、モダンなトラックベースのワークフローとリニアに流れるアレンジメント画面により、DAWライクな楽曲構築をスタンドアローンで実現します
● 伝統的なMPCパッド：正確なフィンガードラム、表現力豊かな演奏、そして素早いサンプルベースのワークフローを実現する、業界を代表するパッドを搭載しています
● 第２世代 (G2) の処理性能：前世代の4倍の処理性能により、より大規模で複雑なセッションに対応します
● 拡張オーディオトラック：最大16ステレオのオーディオトラックをサポートし、ハードウェア上で本格的な楽曲制作が可能です
● 高度なプラグイン対応力：最大32のプラグイン音源を同時に動作することができ、より豊かで重層的な楽曲制作を実現します
● 1本のUSBケーブルでスタジオに接続：USB-Cにより、24×24オーディオストリーミングとMIDIの拡張、さらにホスト接続を1本のケーブルでサポートします
● ハイブリッドなDAWとの連携：Ableton Live Control Modeに加え、Abletonプロジェクトのインポート／エクスポートに対応します
● 高速サンプリング・ワークフロー：USB-C経由で、スマートフォン、タブレット、外部機器からダイレクトにサンプリングできます
● 拡充された内蔵コンテンツ：アップグレードされたサウンドライブラリとプラグイン・インストゥルメントを同梱し、すぐに制作を始められます
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
AKAI Professional新製品「MPC One G2」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2026年6月19日（金）
価格：オープンプライス
市場想定売価：139,800円（税込）
MPC One G2は、コンパクトでありながら高性能なデスクトップ型フォームで、クラシックなMPC体験を求めるビートメイカーやプロデューサーのために設計された次世代スタンドアローンMusic Production Centerです。往年のMPC1000やMPC4000の印象的なブルーカラーに着想を得たこの新しいクリエイティブツールは、ヴィンテージ感のある美しさと伝統的なMPCパッド、そして無駄のない実践的なレイアウトを融合し、コンピューターを必要とせずに素早いサンプリング、シーケンス作成、楽曲制作を可能にします。
MPC3 OSと、前世代の4倍の処理性能を実現する第２世代 (G2) 8コアプロセッサーを搭載したMPC One G2は、より大規模なプロジェクト、より高速なロード時間、拡張されたオーディオトラック数、そしてより高度なプラグイン活用を、完全なスタンドアローン動作でサポートします。プロデューサーは、MPC3のモダンなトラックベースのワークフローとリニアに流れるアレンジメント画面を使って、サンプルのチョップ、ドラムパターンの構築、外部機器のシーケンス、そしてフルソングのアレンジを行えます。
スタンドアローン環境とハイブリッドスタジオ環境の両方にシームレスに対応できるよう設計されたMPC One G2は、USB-C接続によって、1本のケーブルでマルチチャンネルオーディオとMIDIの拡張に対応します。これにより、必要に応じてMPC One G2をコンピューターベースのワークフローへ簡単に統合でき、ハードウェア主体の制作が持つスピード感と集中力を損なうことはありません。
コンパクトながらパワフルなMPC One G2は、最新のパフォーマンス、柔軟な接続性、そしてより大きなアイデアにも対応できる十分な処理能力とともに、MPCならではのワークフローを提供します。これにより、MPCスタンドアローンエコシステムへの入り口として、手の届きやすい魅力的な選択肢となっています。
主な特徴
● スタンドアローン制作：コンピューターなしで、楽曲の制作、アレンジ、仕上げまでを完結できます
● モダンなワークフロー：MPC3 OSを搭載し、モダンなトラックベースのワークフローとリニアに流れるアレンジメント画面により、DAWライクな楽曲構築をスタンドアローンで実現します
● 伝統的なMPCパッド：正確なフィンガードラム、表現力豊かな演奏、そして素早いサンプルベースのワークフローを実現する、業界を代表するパッドを搭載しています
● 第２世代 (G2) の処理性能：前世代の4倍の処理性能により、より大規模で複雑なセッションに対応します
● 拡張オーディオトラック：最大16ステレオのオーディオトラックをサポートし、ハードウェア上で本格的な楽曲制作が可能です
● 高度なプラグイン対応力：最大32のプラグイン音源を同時に動作することができ、より豊かで重層的な楽曲制作を実現します
● 1本のUSBケーブルでスタジオに接続：USB-Cにより、24×24オーディオストリーミングとMIDIの拡張、さらにホスト接続を1本のケーブルでサポートします
● ハイブリッドなDAWとの連携：Ableton Live Control Modeに加え、Abletonプロジェクトのインポート／エクスポートに対応します
● 高速サンプリング・ワークフロー：USB-C経由で、スマートフォン、タブレット、外部機器からダイレクトにサンプリングできます
● 拡充された内蔵コンテンツ：アップグレードされたサウンドライブラリとプラグイン・インストゥルメントを同梱し、すぐに制作を始められます
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
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