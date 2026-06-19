iPhone修理アイサポ【富久山店】が令和8年6月19日(金)OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ富久山店を令和8年6月19日(金)にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352094/images/bodyimage1】
■アイサポ富久山店より皆様へ
この度、6月19日(金)に『iPhone修理アイサポ富久山店』がOPENしました。
当店は、JR「郡山駅」より車で約10分、オフィスエイト富久山店内にございます。
店内では文房具や事務用品など幅広い商品を取り扱っており、修理の待ち時間もお買い物をしながらお過ごしいただけます。
また、国道4号線・国道288号線近くのロードサイド型店舗のため、お車でのアクセスもしやすく、郡山市八山田・富久山エリアを中心に多くのお客様にご利用いただいております。
iPhoneの画面割れ・液晶不良・バッテリー交換・充電不良・カメラ故障・水没など、さまざまなトラブルに対応しております。大切なデータはそのままで、一台一台の状態に合わせた丁寧な修理を行っております。
また、iPadの画面交換・バッテリー交換にも対応しており、ガラスコーティング施工やデータ復旧サービスの受付も行っております。
WEB・お電話でのご予約はもちろん、飛び込みでのご来店にも対応しておりますので、「今すぐ相談したい」「近くでiPhone修理店を探している」という方にもご利用いただきやすい環境です。
地域の皆様にとって、困った時にすぐ相談できる身近なiPhone・iPad修理店を目指しております。
郡山市八山田周辺でiPhone・iPad修理をご検討の際は、ぜひアイサポ富久山店へお気軽にご相談ください。
【アイサポ富久山店店舗概要】
所 在 地：〒963-8051
福島県郡山市富久山町八山田字大森新田36-1 オフィスエイト富久山店内
営業時間：10時～20時30分まで営業中（最終受付20時30分）
電話番号：0120-310-436
iPhone修理アイサポ富久山店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpofukuyama/
アクセス方法：
●国道4号線・国道288号線近く「八山田」エリア／オフィスエイト富久山店内
●JR東日本「郡山駅」より車で約10分
●福島交通「八山田」バス停より徒歩約5分
【駐車場】大型無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績150万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352094/images/bodyimage1】
■アイサポ富久山店より皆様へ
この度、6月19日(金)に『iPhone修理アイサポ富久山店』がOPENしました。
当店は、JR「郡山駅」より車で約10分、オフィスエイト富久山店内にございます。
店内では文房具や事務用品など幅広い商品を取り扱っており、修理の待ち時間もお買い物をしながらお過ごしいただけます。
また、国道4号線・国道288号線近くのロードサイド型店舗のため、お車でのアクセスもしやすく、郡山市八山田・富久山エリアを中心に多くのお客様にご利用いただいております。
iPhoneの画面割れ・液晶不良・バッテリー交換・充電不良・カメラ故障・水没など、さまざまなトラブルに対応しております。大切なデータはそのままで、一台一台の状態に合わせた丁寧な修理を行っております。
また、iPadの画面交換・バッテリー交換にも対応しており、ガラスコーティング施工やデータ復旧サービスの受付も行っております。
WEB・お電話でのご予約はもちろん、飛び込みでのご来店にも対応しておりますので、「今すぐ相談したい」「近くでiPhone修理店を探している」という方にもご利用いただきやすい環境です。
地域の皆様にとって、困った時にすぐ相談できる身近なiPhone・iPad修理店を目指しております。
郡山市八山田周辺でiPhone・iPad修理をご検討の際は、ぜひアイサポ富久山店へお気軽にご相談ください。
【アイサポ富久山店店舗概要】
所 在 地：〒963-8051
福島県郡山市富久山町八山田字大森新田36-1 オフィスエイト富久山店内
営業時間：10時～20時30分まで営業中（最終受付20時30分）
電話番号：0120-310-436
iPhone修理アイサポ富久山店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpofukuyama/
アクセス方法：
●国道4号線・国道288号線近く「八山田」エリア／オフィスエイト富久山店内
●JR東日本「郡山駅」より車で約10分
●福島交通「八山田」バス停より徒歩約5分
【駐車場】大型無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
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