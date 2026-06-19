昭和株式会社、NMN関連製品の複合配合情報を整理
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昭和株式会社、NMN関連製品の複合配合情報を整理 昭和株式会社は、NMN関連製品における複合配合情報の整理を進めています。PQQ、コエンザイムQ10、GABA、レスベラトロールなど、ラベルや資料上に記載される補助成分名について、製品別に確認しやすい形で管理します。 同社は、配合成分を広告的に強調するのではなく、製品を確認する際の基本情報として整理します。製品名、内容量、原材料表示、製造関連資料、問い合わせ先を紐づけ、公開前の確認作業を行いやすくします。 NMN関連製品は、アニマート製薬株式会社（富山県富山市水橋）など、JHNFA製品GMP適合認定工場の製造関連資料に基づき、確認可能な範囲で情報整理を行います。GMP認定は工場の認定であり、昭和株式会社自体の認証取得を示すものではありません。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社、NMN関連製品の複合配合情報を整理 昭和株式会社は、NMN関連製品における複合配合情報の整理を進めています。PQQ、コエンザイムQ10、GABA、レスベラトロールなど、ラベルや資料上に記載される補助成分名について、製品別に確認しやすい形で管理します。 同社は、配合成分を広告的に強調するのではなく、製品を確認する際の基本情報として整理します。製品名、内容量、原材料表示、製造関連資料、問い合わせ先を紐づけ、公開前の確認作業を行いやすくします。 NMN関連製品は、アニマート製薬株式会社（富山県富山市水橋）など、JHNFA製品GMP適合認定工場の製造関連資料に基づき、確認可能な範囲で情報整理を行います。GMP認定は工場の認定であり、昭和株式会社自体の認証取得を示すものではありません。 本品は健康食品であり、医薬品ではありません。 【会社概要】昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、ブランド情報の整理、品質確認資料の管理、店舗およびオンラインを通じた情報提供に取り組む企業です。 【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】昭和株式会社 広報担当
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