アニメ『ニワトリ・ファイター』第12羽あらすじ＆先行カット公開！1～3話無料キャンペーンも好評開催中！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橋場一郎）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の漫画を原作とした、アニメ『ニワトリ・ファイター』第12羽のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。国内外で熱狂を巻き起こしたアニメ『ニワトリ・ファイター』の結末を、ぜひ一緒に見届けてください。
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第12羽「禽獣草木（きんじゅうそうもく）」
覚醒した強力な「闇の力」でヒカリに打ち勝つケイジ。
心を取り戻したヒカリは、自らが「鬼人」になった過去を語り始める。
そして明かされた「鬼獣」達の本当の狙い、それはケイジの「真玉」だった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352761/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352761/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■原作『ニワトリ・ファイター』1～3話無料キャンペーン好評開催中！
『ニワトリ・ファイター』のアニメ放送を記念した1～3話無料キャンペーンが、マンガ配信サイト「HERO'S Web」にて好評開催中です。精緻な筆致で描かれた原作漫画はアニメに負けず劣らず迫力満点です。お得に原作に触れられるこの機会をお見逃しなく！
【TVアニメ放送記念】
実施期間：6月30日（火）23:59まで
対象話：1～3話無料
対象サイト：HERO'S Web（https://heros-web.com/series/3eb63ea3a0063）
※作品の冒頭話は常に無料でご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352761/images/bodyimage3】
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352761/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
あらすじ＆先行カット
第12羽「禽獣草木（きんじゅうそうもく）」
覚醒した強力な「闇の力」でヒカリに打ち勝つケイジ。
心を取り戻したヒカリは、自らが「鬼人」になった過去を語り始める。
そして明かされた「鬼獣」達の本当の狙い、それはケイジの「真玉」だった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352761/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352761/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■原作『ニワトリ・ファイター』1～3話無料キャンペーン好評開催中！
『ニワトリ・ファイター』のアニメ放送を記念した1～3話無料キャンペーンが、マンガ配信サイト「HERO'S Web」にて好評開催中です。精緻な筆致で描かれた原作漫画はアニメに負けず劣らず迫力満点です。お得に原作に触れられるこの機会をお見逃しなく！
【TVアニメ放送記念】
実施期間：6月30日（火）23:59まで
対象話：1～3話無料
対象サイト：HERO'S Web（https://heros-web.com/series/3eb63ea3a0063）
※作品の冒頭話は常に無料でご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352761/images/bodyimage3】
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352761/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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