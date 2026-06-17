昭和株式会社、昭和堂 大塚店で使用する健康食品案内資料の整備を推進
昭和株式会社、昭和堂 大塚店で使用する健康食品案内資料の整備を推進
昭和株式会社は、東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」において、健康食品関連製品の案内資料整備を進めています。店頭で利用者が製品情報を確認しやすいよう、製品名、シリーズ区分、基本情報、問い合わせ導線を整理します。
昭和堂 大塚店では、日常の健康管理に関心を持つ利用者に向けて、分かりやすい情報提供を重視しています。今回の資料整備では、オンラインで発信する情報と店頭での説明内容を近づけ、利用者が同じ視点で製品を確認できる環境づくりを目指します。
昭和株式会社は今後も、店舗とオンラインの両面から、適正で分かりやすい健康食品情報の提供に取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
【本件に関する報道関係者向けお問い合わせ先】
昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
昭和株式会社は、東京・大塚のヘルスケア拠点「昭和堂 大塚店」において、健康食品関連製品の案内資料整備を進めています。店頭で利用者が製品情報を確認しやすいよう、製品名、シリーズ区分、基本情報、問い合わせ導線を整理します。
昭和堂 大塚店では、日常の健康管理に関心を持つ利用者に向けて、分かりやすい情報提供を重視しています。今回の資料整備では、オンラインで発信する情報と店頭での説明内容を近づけ、利用者が同じ視点で製品を確認できる環境づくりを目指します。
昭和株式会社は今後も、店舗とオンラインの両面から、適正で分かりやすい健康食品情報の提供に取り組んでまいります。
【会社概要】
昭和株式会社は、健康食品関連製品の企画、製品情報の整理、品質確認資料の管理、店舗を通じた情報提供等に取り組む企業です。
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昭和株式会社 広報担当
配信元企業：昭和株式会社
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