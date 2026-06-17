出会い、初デート、そして―披露宴で人気の「馴れ初め」を、二人だけの恋愛映画として本人登場のアニメ番組にした『馴れ初め劇場』が誕生。 当日はスクリーンで感動を分かち合い、後日はマンガとして大切に残せます。
「私たちの馴れ初め」が、アニメ番組になる。
―― 披露宴演出の鉄板"出会いストーリー"を、新郎新婦本人が主役のアニメで再現。同じ絵コンテから"配れるマンガ"も同時制作 ――
株式会社海馬（東京都／代表取締役：北村勝利）は、結婚式・披露宴向けの新サービス 『馴れ初め劇場』の提供を開始します。新郎新婦"二人の馴れ初め・出会い"の物語を、お二人本人が主役の声と顔で登場するアニメ番組として再現する「本人登場系アニメ」です。さらに、アニメ制作に用いる絵コンテをそのまま活用し、披露宴でゲストに配布できるマンガを同時に制作します。
■ 背景：披露宴演出の"鉄板"は、二人の出会いの物語
結婚式の映像演出は、各種「やってよかった演出」ランキングで毎年上位常連の定番です。なかでも、ふたりの生い立ちから出会いまでを描いたプロフィールムービーは、プロに依頼して高いクオリティで仕上げる需要が今なお根強く残っています。一方で、実写ムービーは「写真集めが大変」「素材が足りない」「出会いの場面は再現できない」といった制作上の壁がつきものでした。
『馴れ初め劇場』は、この"二人の馴れ初め"を アニメで描くことで、写真が残っていない出会いの瞬間やエピソードまで自由に再現します。そして主役は声も姿も、お二人本人。世界に一つだけの「自分たちが主人公のアニメ番組」が、披露宴のハイライトになります。
■ サービスの特徴
1. 出会いの瞬間まで"再現"できる、本人登場系アニメ
写真や映像が残っていないシーンも、ヒアリングをもとにアニメで物語化。お二人を主役のキャラクターとして描き、ナレーション付きの"番組"として仕上げます。
2. 一つの絵コンテから、アニメと"配れるマンガ"を同時制作
アニメの設計図である絵コンテを再活用し、同じ物語をマンガ化。披露宴のペーパーアイテムや引き出物、プチギフトとしてゲストにお持ち帰りいただけます。映像は当日その場で、マンガは"手元に残る記念"として、二度楽しめる体験を実現します。
3. 制作の手間を、海馬が代行
お二人へのヒアリングから物語構成、作画、ナレーションまで一括対応。お忙しい準備期間でも、エピソードを話すだけでアニメとマンガが完成します。
■ 提供概要
サービス名：『馴れ初め劇場』
内容：本人登場系アニメ番組（プロフィール／馴れ初め）＋ 同一絵コンテによるマンガ制作
提供開始：2026年17月
価格：480,000円～（取材、アニメドラマ作成、ポスター作成1枚、漫画冊子10冊 作成込み）
＊ポスターや冊子は印刷費用負担で追加可能です。
実際の動画サンプル
https://youtu.be/t5Zuu6VIW7A?si=20sBVObU3imnLrlZ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352456/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352456/images/bodyimage2】
<海馬のサービス>
■コーポレートサイト
https://kaiba.company/
■障がい者をAIアニメーターに！
A型事業所は地域のAIアニメスタジオに！
＃SOZOカレッジはじまります。
https://college01.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■お陰様で4年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館 Xアカウント
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
#SOZOビレッジ（Facebook)
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
―― 披露宴演出の鉄板"出会いストーリー"を、新郎新婦本人が主役のアニメで再現。同じ絵コンテから"配れるマンガ"も同時制作 ――
株式会社海馬（東京都／代表取締役：北村勝利）は、結婚式・披露宴向けの新サービス 『馴れ初め劇場』の提供を開始します。新郎新婦"二人の馴れ初め・出会い"の物語を、お二人本人が主役の声と顔で登場するアニメ番組として再現する「本人登場系アニメ」です。さらに、アニメ制作に用いる絵コンテをそのまま活用し、披露宴でゲストに配布できるマンガを同時に制作します。
■ 背景：披露宴演出の"鉄板"は、二人の出会いの物語
結婚式の映像演出は、各種「やってよかった演出」ランキングで毎年上位常連の定番です。なかでも、ふたりの生い立ちから出会いまでを描いたプロフィールムービーは、プロに依頼して高いクオリティで仕上げる需要が今なお根強く残っています。一方で、実写ムービーは「写真集めが大変」「素材が足りない」「出会いの場面は再現できない」といった制作上の壁がつきものでした。
『馴れ初め劇場』は、この"二人の馴れ初め"を アニメで描くことで、写真が残っていない出会いの瞬間やエピソードまで自由に再現します。そして主役は声も姿も、お二人本人。世界に一つだけの「自分たちが主人公のアニメ番組」が、披露宴のハイライトになります。
■ サービスの特徴
1. 出会いの瞬間まで"再現"できる、本人登場系アニメ
写真や映像が残っていないシーンも、ヒアリングをもとにアニメで物語化。お二人を主役のキャラクターとして描き、ナレーション付きの"番組"として仕上げます。
2. 一つの絵コンテから、アニメと"配れるマンガ"を同時制作
アニメの設計図である絵コンテを再活用し、同じ物語をマンガ化。披露宴のペーパーアイテムや引き出物、プチギフトとしてゲストにお持ち帰りいただけます。映像は当日その場で、マンガは"手元に残る記念"として、二度楽しめる体験を実現します。
3. 制作の手間を、海馬が代行
お二人へのヒアリングから物語構成、作画、ナレーションまで一括対応。お忙しい準備期間でも、エピソードを話すだけでアニメとマンガが完成します。
■ 提供概要
サービス名：『馴れ初め劇場』
内容：本人登場系アニメ番組（プロフィール／馴れ初め）＋ 同一絵コンテによるマンガ制作
提供開始：2026年17月
価格：480,000円～（取材、アニメドラマ作成、ポスター作成1枚、漫画冊子10冊 作成込み）
＊ポスターや冊子は印刷費用負担で追加可能です。
実際の動画サンプル
https://youtu.be/t5Zuu6VIW7A?si=20sBVObU3imnLrlZ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352456/images/bodyimage2】
<海馬のサービス>
■コーポレートサイト
https://kaiba.company/
■障がい者をAIアニメーターに！
A型事業所は地域のAIアニメスタジオに！
＃SOZOカレッジはじまります。
https://college01.hp.peraichi.com/
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■お陰様で4年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館 Xアカウント
https://x.com/sozo_museum
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
#SOZOビレッジ（Facebook)
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
配信元企業：株式会社海馬
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