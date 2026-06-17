出会い、初デート、そして―披露宴で人気の「馴れ初め」を、二人だけの恋愛映画として本人登場のアニメ番組にした『馴れ初め劇場』が誕生。 当日はスクリーンで感動を分かち合い、後日はマンガとして大切に残せます。

出会い、初デート、そして―披露宴で人気の「馴れ初め」を、二人だけの恋愛映画として本人登場のアニメ番組にした『馴れ初め劇場』が誕生。 当日はスクリーンで感動を分かち合い、後日はマンガとして大切に残せます。