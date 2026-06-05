毎日放送は、2026年6月20日(土)、6月21日(日)に大阪梅田・茶屋町一帯で開催する、「ちゃやまち推しフェスティバル2026」の大人気企画「推しきゃらアベニュー」やステージ配信情報ならびに各種施策情報を発表いたしました。

“推しフェス”は、「推し」をテーマに、アニメを中心にたくさんの「推し」を集めた街回遊型のイベントです。

4回目の開催となる今年は、「“好き”を、放て。」をコンセプトに、来場者一人ひとりが「推し」への“好き”の想いを解放し、共鳴できる参加型イベントとして、さらに進化します。





昨年は、多様な推しを楽しめる企画を展開し、来場者数は過去最大の13万4,000人を記録。大きな盛り上がりを見せました。

4回目となる今年も、さらに多くの「推し」を集め、企画のさらなる充実とクオリティの向上によって、より多くの皆さまに楽しんでいただけるイベントにしていきます。茶屋町に集まる多様な人々が推しへの想いを解放し、同じ推しをもつ仲間とつながり、ジャンルを超えて認め合える、推しへの想いが共鳴しポジティブなエネルギーが生まれるイベント、街づくりを目指します。





メインビジュアル





●推しきゃらアベニュー

昨年大好評の「推しきゃらアベニュー」を、今年も実施いたします。

MBS1F「ミニステージ」と能勢街道「野外ステージ」の2会場で、「鬼滅の刃」や「呪術廻戦」などの人気キャラクターをはじめ、アニメ・映画・スポーツなど幅広い推しコンテンツのステージをお届けします。

両会場とも、当日はどなたでもご鑑賞いただけますので、ぜひスケジュールをチェックして、推しフェスを1日中お楽しみください。

※推しフェス延長戦！ミニステージ夜の部「THEアニメトーク WIT STUDIO 片桐崇監督 編」のみ、着席観覧にはチケットが必要です。立ち見エリアはどなたでもご観覧いただけます。

※当日の天候や状況により、スケジュール・ステージ内容が変更となる場合がございます。





〈推しきゃらアベニュー スケジュール〉

☆6月20日(土) ミニステージ☆

11:00～11:30 ヤン坊マー坊×セレッソ大阪ヤンマーレディーススペシャルステージ

出演者 ：丸橋祐介(セレッソ大阪アンバサダー)

古澤留衣(レディース・エバンジェリスト)

出演キャラクター：ヤン坊、マー坊





13:30～14:00 KADOKAWA大人気キャラクター着ぐるみミニステージ

出演キャラクター：子ザメちゃん(アニメ『おでかけ子ザメ』)

キジトラ(WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』)

犬神(TVアニメ『神の庭付き楠木邸』)





15:00～15:30 ゴリアテのおさんぽ in大阪

出演者 ：MBS鈴木健太(MC)

出演キャラクター：ゴリアテ(TVアニメ「夜桜さんちの大作戦」)





16:00～16:30 フライ＆ディグpresents バレーボールネーションズリーグ 世界最高峰の推し発見！スペシャルトーク

出演者：古賀紗理那、竹下佳江、大谷亮平、高橋塁、大村浩士(MBSアナウンサー)

※高橋塁の「高」は、はしご高(はしごたか)が正式表記。





18:15～19:00 推しフェス延長戦！ミニステージ夜の部「THE アニメトーク WIT STUDIO 片桐崇監督 編」

出演者：片桐崇、松岡晃平(MBS)





☆6月20日(土) 野外ステージ☆

11:45～12:00 推しフェス×推しかるちゃー オープニングセレモニー

出演者 ：狩野英孝、ともしげ(モグライダー)

私立恵比寿中学 ※出演者未定(全員ではございません)

清水麻椰(MBSアナウンサー)

出演キャラクター：らいよんチャン





12:30～12:50 アニメ「鬼滅の刃」みに隊士ステージ

出演キャラクター：竈門炭治郎、冨岡義勇(アニメ「鬼滅の刃」)





13:00～13:20 「リラックマ」ごゆるりステージ

出演キャラクター：リラックマ、コリラックマ(アニメ「リラックマ」)





14:00～15:00 acosta! コスプレパレード





15:30～16:00 アニメ『呪術廻戦』悠仁くん・憂太くん キャラクターグリーティング

出演キャラクター：悠仁くん、憂太くん(TVアニメ「呪術廻戦」)





☆6月21日(日) ミニステージ☆

11:00～11:30 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』まどかちゃん・ほむらちゃんのマジカルタイム！！

出演キャラクター：まどかちゃん、ほむらちゃん

(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉)





12:00～12:30 「シャングリラ・フロンティア」キャラクターグリーティング

出演者 ：MBS鈴木健太(MC)

出演キャラクター：サンラク、エムル、ビィラック(シャングリラ・フロンティア)





13:00～13:30 GAORA presents タイガース×ファイターズ マスコット交流戦

～プロ野球界のアイドルにイマナリ(今成)たい！～

出演者 ：今成亮太、大村浩士(MBSアナウンサー)

出演キャラクター：コラッキー(阪神タイガース)、カビー(北海道日本ハムファイターズ)





14:00～14:30 KADOKAWA大人気キャラクター着ぐるみミニステージ

出演キャラクター：レム、ラム(TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』)

アーリャ

(TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』)

15:00～16:00 CDEF(コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル)





☆6月21日(日) 野外ステージ☆

12:30～13:00 KADOKAWA大人気キャラクター着ぐるみグリーティング

出演キャラクター：レム、ラム(TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』)

アーリャ(TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』)

子ザメちゃん(アニメ『おでかけ子ザメ』)

キジトラ(WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』)

犬神(TVアニメ『神の庭付き楠木邸』)





13:45～14:15 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』まどかちゃん・ほむらちゃんグリーティング

出演キャラクター：まどかちゃん、ほむらちゃん

(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉)





16:00～16:30 アニメ「鬼滅の刃」みに隊士ステージ

出演キャラクター：竈門炭治郎、冨岡義勇(アニメ「鬼滅の刃」)





17:00～17:20 「リラックマ」ごゆるりステージ

出演キャラクター：リラックマ、コリラックマ(アニメ「リラックマ」)









●ステージイベント配信情報

MBS1F「ちゃプラステージ」および大阪工業大学梅田キャンパス3F「常翔ホール」にて実施するステージイベントの配信が決定いたしました。 ※一部ステージを除く

大注目アニメに出演する人気声優によるトークショーや、インターネットラジオステーション音泉による「音泉祭り」など、推しフェスでしか見られないステージが目白押しです。会場に来られない方も、配信でお楽しみください。





なお、「ちゃプラステージ」では後方にフリー観覧エリアを設け、観覧チケットをお持ちでないお客様もお楽しみいただけます。

※当日の混雑状況により、入場規制を行う場合がございます。





〈ステージスケジュール〉

☆6月20日(土) ちゃプラステージ☆

11:00～11:40 【.LIVE × ぶいぱい】APPLANDミニLIVE in ちゃやまち

出演：電脳少女シロ、神楽すず、ヤマトイオリ、七星みりり、リクム、

紅蓮罰まる、秘間慈ぱね

配信：テレ朝動画





13:00～13:30 推しかるちゃーステージ

出演：狩野英孝、モグライダー ともしげ、真山りか

配信無し





14:00～14:40 『炎の闘球女 ドッジ弾子』スペシャルステージ

出演：中山まなか、前田佳織里

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





15:30～16:20 木村良平の感度は良好！inちゃやまち

出演：木村良平

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





17:00～17:40 TVアニメ『さよならララ』ちゃやまち特別ステージ

出演：菱川花菜(ララ役)、川石奈奈(大津茉里役)、大野智敬(大津祥弥役)

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





18:30～19:20 ぐらんぶる華金ラジオinちゃやまち推しフェスティバル2026

出演：安済知佳、木村良平

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





☆6月20日(土) 常翔ホール☆

11:00～11:30 僕たちのらじお in 大阪

出演：立花裕大、雷太

配信：未定





12:10～13:10 TVアニメ「正反対な君と僕」13話先行上映＆トークイベント

出演：鈴代紗弓、坂田将吾

配信無し





14:00～14:40 TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん Season2』ロシデレ・プロジェクト総会

出演：天崎滉平、上坂すみれ

配信：【公式】ロシデレチャンネル(YouTube)

※天崎滉平の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。





15:30～16:30 【キャスト舞台挨拶付】アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』最速先行上映会

出演：若山詩音、阿部菜摘子

配信無し





17:20～18:00 TVアニメ「黄泉のツガイ」邂逅の儀 in ちゃやまち

出演：小野賢章、中村悠一

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





18:40～19:40 TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」第1話先行上映＆スペシャルトークイベント in ちゃやまち推しフェスティバル2026

出演：平田広明、東山奈央、矢野妃菜喜

配信無し





☆6月21日(日) ちゃプラステージ☆

12:30～13:10 「メイドさんは食べるだけ」のラジオ ～市ノ瀬さんを愛でるだけ～

出演：市ノ瀬加那

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





13:50～15:00 もえ・つむぎ・きゅーとあぐれっしょんっ！あやねもいるよ♪ 音泉スペシャルステージでおま！

出演：佳原萌枝、七瀬つむぎ、松田彩音

配信：音泉YouTube





15:40～16:20 ラジオ「片田舎のおっさん、またまた進行役(パーソナリティ)になる」公開収録 in ちゃやまち推しフェスティバル2026

出演：平田広明、東山奈央

配信無し





17:00～17:40 TVアニメ『令和のダラさん』推しフェスステージ

出演：田村睦心、寺澤百花

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





☆6月21日(日) 常翔ホール☆

11:20～12:00 TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』 スペシャルステージ in大阪

出演：川島零士、本渡楓、小西克幸

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





12:50～13:30 機動新世紀ガンダムX 30周年記念ステージ

出演：高木渉、かないみか

配信：ガンダムチャンネル(YouTube)





14:20～15:00 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルステージ

出演：駒田航、古田一紀

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





15:50～16:30 TVアニメ『前橋ウィッチーズ』スペシャルステージ "ちゃやまちSHOW TIME!! Vol.2"

出演：春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南

配信：MBS公式チャンネル(YouTube)





17:20～18:00 TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》振り返りステージ

出演：小林裕介、江口拓也

配信：「Re:ゼロから始める異世界生活」公式チャンネル(YouTube)





※ステージ内容は変更になる可能性がございます。









●施策情報

今年も推しフェスは様々な施策を通して、「推し」への“好き”の想いを表現できる場を提供いたします。





○冒険謎解きゲーム アニメ「転生重騎士」×「冒険者ギルド」

昨年も開催された「冒険者ギルド」が、今年はアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』とコラボレーションします。冒険者となって推しフェスエリア一帯にあるスポットでクエスト(謎解き)に挑戦できます。クリア数に応じて、NU茶屋町の商品券やらいよんチャン×転生重騎士コラボステッカーなどの豪華報酬を獲得しましょう。

さらに、日本橋ストリートフェスタ公式イベント ポンバシキャストグランプリ2025 Winnerのあずさがルーチェ姿で登場することが決定いたしました。

ぜひ推しフェスエリア全体を巡って、作品の世界をお楽しみください。





転生重騎士キービジュアル





冒険者ギルド コスプレイヤー あずさ





○TVアニメ「正反対な君と僕×氷の城壁」推しフェス特別展

阿賀沢紅茶先生原作アニメ「正反対な君と僕」と「氷の城壁」のコラボ特別展示を大阪工業大学梅田キャンパス 1Fで実施いたします。2作品の世界観に入り込める特別展は、キャラクター展示や設定資料の掲載に加えて、フォトスポットなど見どころ盛りだくさんの内容です。当日は入場無料でどなたでもご鑑賞いただけます。

TVアニメ「正反対な君と僕×氷の城壁」推しフェス特別展





○タリーズコーヒー 梅田茶屋町MBS店 限定100食！「最強♡」「国宝☆」推しパンケーキ

毎年大人気のタリーズコーヒー×推しフェスコラボ企画を今年も開催！

タリーズコーヒー 梅田茶屋町MBS店にて、限定100食で推しパンケーキを販売します。推しのアクスタやぬいとの写真撮影をお楽しみください。

ドリンクセット…1,080円～／単品…750円(いずれも税込)

※絵柄は20日(土)・21(日)で異なります。(20日(土)：「最強♡」・21日(日)：「国宝☆」)

タリーズコーヒー 推しパンケーキ





○推しフェスコラボステッカープレゼント

NU茶屋町飲食店(一部店舗を除く)やらいよんデイリーストアなど推しフェスエリアの対象店舗でのお食事で、推しフェス×アニメコラボステッカーをプレゼントいたします。

絵柄は全18種！対象店舗は公式サイトをご確認ください。

※絵柄はランダムです。なくなり次第終了いたします。

推しフェスコラボステッカー





○らいよんチャン立体シールプレゼント

デイリーヤマザキ MBS茶屋町店で、MBSスパークリングワインご購入の方に、らいよんチャン立体シールをプレゼントいたします。

推しフェスの2日間・100枚限定のご用意となります。ぜひお早めにお求めください。

らいよんチャン立体シール プレゼント





○NAKAKI PANTZ × REDFISH イラストレーター対談

ちゃやまち推しフェスティバル・ちゃやまちアイドルパーク、それぞれのメインビジュアルを担当したイラストレーター2名による対談が実現。6/20(土)・阪急電鉄本社前ステージにて実施します。

詳しくはちゃいぱHP( https://www.mbs.jp/mbs-chaipa/ )をご確認ください。

NAKAKI PANTZ × REDFISH イラストレーター対談





○acosta! ＠梅田茶屋町 in ちゃやまち推しフェスティバル

大好評のコスプレイベントを今年も開催。推しフェスならではのロケーションでコスプレや撮影をお楽しみいただけます。

さらに、6月20日(土)には昨年大盛況となったコスプレパレードを実施、6月21日(日)にはMBS内特設ステージでコスプレダンスステージCDEFも実施決定。多彩なコスプレ企画が、今年も茶屋町を華やかに彩ります。





◯にぎわいのまち連携企画

まち全体の各所で、実行委員会構成団体による多彩な連携企画を展開します。





・大阪工業大学が提案する推し活 ～ロボット、まちひめっ、ジェラート～

・無料！推しカラーの美容体験＆キッズワークショップ(大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校)

・無料お休み処 推し活茶屋 (関西大学)

・花とみどりのまちづくり (北梅田地区まちづくり協議会)

・推し活応援フード＆ヘアアレンジ (XROSS茶屋町)

・推しフェス特製 自社農場抹茶ソフトクリーム (農絆卓恵)

・HELLO OSAKA (阪急阪神ホールディングス)

・EXPO 2027 オフィシャルストア

・ノクターンブックマーカー (MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店)

・YOUR RICE STAND by-YANMAR (ヤンマー)

・KITA推しごと発信ステーション (大阪市北区役所)

・book studioアニメコラボ企画 (JR西日本 大阪駅)





このほかにも、街全体で楽しめるさまざまな企画を予定しています。

最新情報は、推しフェス公式サイト・公式Xにて随時発信してまいります。









●「ちゃやまち推しフェスティバル2026」 開催概要

【イベント名】 ちゃやまち推しフェスティバル2026

【開催日程】 2026年6月20日(土)・21日(日)

午前10時～午後6時(一部イベント等を除く)

【開催場所】 大阪 梅田・茶屋町一帯

【公式ホームページ】 https://www.mbs.jp/oshifes/

【公式X】 https://x.com/oshifestival





【主催】ちゃやまち推しフェスティバル実行委員会(50音順)

池田泉州銀行、上田安子服飾専門学校、ウメシバまちづくり協議会、梅田東連合振興町会、MBS、大阪工業大学(常翔学園)、大阪総合デザイン専門学校、大阪ベルェベル美容専門学校、大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校、ガチャガチャの森、関西大学、北梅田地区まちづくり協議会、XROSS茶屋町、住友生命「Vitality」プラザ大阪梅田Advance店、駿河屋梅田茶屋町店、辰己建物総合管理、TSUTAYA BOOKSTORE 梅田 MeRISE、NU茶屋町・NU茶屋町プラス、農絆卓恵、阪急阪神ホールディングス・阪急電鉄・阪急阪神不動産、MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店、MIZUNO OSAKA CHAYAMACHI、ヤンマー





【協力】

大阪市北区役所、JT、TAG茶屋町、TAMASHII SPOT OSAKA、綱敷天神社御旅社、東急不動産、西日本旅客鉄道、ほっかほっか亭総本部、UNIQLO OSAKA





【制作・運営協力】

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ





最新情報は随時公式ホームページや公式Xでお知らせしていきますので、ぜひチェックしてください。