“好き”を、放て。『ちゃやまち推しフェスティバル2026』推しきゃらアベニュー・ステージ配信・施策情報を公開！6月20日(土)、21日(日)大阪梅田・茶屋町一帯
毎日放送は、2026年6月20日(土)、6月21日(日)に大阪梅田・茶屋町一帯で開催する、「ちゃやまち推しフェスティバル2026」の大人気企画「推しきゃらアベニュー」やステージ配信情報ならびに各種施策情報を発表いたしました。
“推しフェス”は、「推し」をテーマに、アニメを中心にたくさんの「推し」を集めた街回遊型のイベントです。
4回目の開催となる今年は、「“好き”を、放て。」をコンセプトに、来場者一人ひとりが「推し」への“好き”の想いを解放し、共鳴できる参加型イベントとして、さらに進化します。
昨年は、多様な推しを楽しめる企画を展開し、来場者数は過去最大の13万4,000人を記録。大きな盛り上がりを見せました。
4回目となる今年も、さらに多くの「推し」を集め、企画のさらなる充実とクオリティの向上によって、より多くの皆さまに楽しんでいただけるイベントにしていきます。茶屋町に集まる多様な人々が推しへの想いを解放し、同じ推しをもつ仲間とつながり、ジャンルを超えて認め合える、推しへの想いが共鳴しポジティブなエネルギーが生まれるイベント、街づくりを目指します。
メインビジュアル
●推しきゃらアベニュー
昨年大好評の「推しきゃらアベニュー」を、今年も実施いたします。
MBS1F「ミニステージ」と能勢街道「野外ステージ」の2会場で、「鬼滅の刃」や「呪術廻戦」などの人気キャラクターをはじめ、アニメ・映画・スポーツなど幅広い推しコンテンツのステージをお届けします。
両会場とも、当日はどなたでもご鑑賞いただけますので、ぜひスケジュールをチェックして、推しフェスを1日中お楽しみください。
※推しフェス延長戦！ミニステージ夜の部「THEアニメトーク WIT STUDIO 片桐崇監督 編」のみ、着席観覧にはチケットが必要です。立ち見エリアはどなたでもご観覧いただけます。
※当日の天候や状況により、スケジュール・ステージ内容が変更となる場合がございます。
〈推しきゃらアベニュー スケジュール〉
☆6月20日(土) ミニステージ☆
11:00～11:30 ヤン坊マー坊×セレッソ大阪ヤンマーレディーススペシャルステージ
出演者 ：丸橋祐介(セレッソ大阪アンバサダー)
古澤留衣(レディース・エバンジェリスト)
出演キャラクター：ヤン坊、マー坊
13:30～14:00 KADOKAWA大人気キャラクター着ぐるみミニステージ
出演キャラクター：子ザメちゃん(アニメ『おでかけ子ザメ』)
キジトラ(WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』)
犬神(TVアニメ『神の庭付き楠木邸』)
15:00～15:30 ゴリアテのおさんぽ in大阪
出演者 ：MBS鈴木健太(MC)
出演キャラクター：ゴリアテ(TVアニメ「夜桜さんちの大作戦」)
16:00～16:30 フライ＆ディグpresents バレーボールネーションズリーグ 世界最高峰の推し発見！スペシャルトーク
出演者：古賀紗理那、竹下佳江、大谷亮平、高橋塁、大村浩士(MBSアナウンサー)
※高橋塁の「高」は、はしご高(はしごたか)が正式表記。
18:15～19:00 推しフェス延長戦！ミニステージ夜の部「THE アニメトーク WIT STUDIO 片桐崇監督 編」
出演者：片桐崇、松岡晃平(MBS)
☆6月20日(土) 野外ステージ☆
11:45～12:00 推しフェス×推しかるちゃー オープニングセレモニー
出演者 ：狩野英孝、ともしげ(モグライダー)
私立恵比寿中学 ※出演者未定(全員ではございません)
清水麻椰(MBSアナウンサー)
出演キャラクター：らいよんチャン
12:30～12:50 アニメ「鬼滅の刃」みに隊士ステージ
出演キャラクター：竈門炭治郎、冨岡義勇(アニメ「鬼滅の刃」)
13:00～13:20 「リラックマ」ごゆるりステージ
出演キャラクター：リラックマ、コリラックマ(アニメ「リラックマ」)
14:00～15:00 acosta! コスプレパレード
15:30～16:00 アニメ『呪術廻戦』悠仁くん・憂太くん キャラクターグリーティング
出演キャラクター：悠仁くん、憂太くん(TVアニメ「呪術廻戦」)
☆6月21日(日) ミニステージ☆
11:00～11:30 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』まどかちゃん・ほむらちゃんのマジカルタイム！！
出演キャラクター：まどかちゃん、ほむらちゃん
(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉)
12:00～12:30 「シャングリラ・フロンティア」キャラクターグリーティング
出演者 ：MBS鈴木健太(MC)
出演キャラクター：サンラク、エムル、ビィラック(シャングリラ・フロンティア)
13:00～13:30 GAORA presents タイガース×ファイターズ マスコット交流戦
～プロ野球界のアイドルにイマナリ(今成)たい！～
出演者 ：今成亮太、大村浩士(MBSアナウンサー)
出演キャラクター：コラッキー(阪神タイガース)、カビー(北海道日本ハムファイターズ)
14:00～14:30 KADOKAWA大人気キャラクター着ぐるみミニステージ
出演キャラクター：レム、ラム(TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』)
アーリャ
(TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』)
15:00～16:00 CDEF(コスプレダンスエンターテインメントフェスティバル)
☆6月21日(日) 野外ステージ☆
12:30～13:00 KADOKAWA大人気キャラクター着ぐるみグリーティング
出演キャラクター：レム、ラム(TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』)
アーリャ(TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』)
子ザメちゃん(アニメ『おでかけ子ザメ』)
キジトラ(WEBアニメ『うごく！ねこむかしばなし』)
犬神(TVアニメ『神の庭付き楠木邸』)
13:45～14:15 『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』まどかちゃん・ほむらちゃんグリーティング
出演キャラクター：まどかちゃん、ほむらちゃん
(劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉)
16:00～16:30 アニメ「鬼滅の刃」みに隊士ステージ
出演キャラクター：竈門炭治郎、冨岡義勇(アニメ「鬼滅の刃」)
17:00～17:20 「リラックマ」ごゆるりステージ
出演キャラクター：リラックマ、コリラックマ(アニメ「リラックマ」)
●ステージイベント配信情報
MBS1F「ちゃプラステージ」および大阪工業大学梅田キャンパス3F「常翔ホール」にて実施するステージイベントの配信が決定いたしました。 ※一部ステージを除く
大注目アニメに出演する人気声優によるトークショーや、インターネットラジオステーション音泉による「音泉祭り」など、推しフェスでしか見られないステージが目白押しです。会場に来られない方も、配信でお楽しみください。
なお、「ちゃプラステージ」では後方にフリー観覧エリアを設け、観覧チケットをお持ちでないお客様もお楽しみいただけます。
※当日の混雑状況により、入場規制を行う場合がございます。
〈ステージスケジュール〉
☆6月20日(土) ちゃプラステージ☆
11:00～11:40 【.LIVE × ぶいぱい】APPLANDミニLIVE in ちゃやまち
出演：電脳少女シロ、神楽すず、ヤマトイオリ、七星みりり、リクム、
紅蓮罰まる、秘間慈ぱね
配信：テレ朝動画
13:00～13:30 推しかるちゃーステージ
出演：狩野英孝、モグライダー ともしげ、真山りか
配信無し
14:00～14:40 『炎の闘球女 ドッジ弾子』スペシャルステージ
出演：中山まなか、前田佳織里
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
15:30～16:20 木村良平の感度は良好！inちゃやまち
出演：木村良平
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
17:00～17:40 TVアニメ『さよならララ』ちゃやまち特別ステージ
出演：菱川花菜(ララ役)、川石奈奈(大津茉里役)、大野智敬(大津祥弥役)
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
18:30～19:20 ぐらんぶる華金ラジオinちゃやまち推しフェスティバル2026
出演：安済知佳、木村良平
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
☆6月20日(土) 常翔ホール☆
11:00～11:30 僕たちのらじお in 大阪
出演：立花裕大、雷太
配信：未定
12:10～13:10 TVアニメ「正反対な君と僕」13話先行上映＆トークイベント
出演：鈴代紗弓、坂田将吾
配信無し
14:00～14:40 TVアニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん Season2』ロシデレ・プロジェクト総会
出演：天崎滉平、上坂すみれ
配信：【公式】ロシデレチャンネル(YouTube)
※天崎滉平の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。
15:30～16:30 【キャスト舞台挨拶付】アニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』最速先行上映会
出演：若山詩音、阿部菜摘子
配信無し
17:20～18:00 TVアニメ「黄泉のツガイ」邂逅の儀 in ちゃやまち
出演：小野賢章、中村悠一
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
18:40～19:40 TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になるII」第1話先行上映＆スペシャルトークイベント in ちゃやまち推しフェスティバル2026
出演：平田広明、東山奈央、矢野妃菜喜
配信無し
☆6月21日(日) ちゃプラステージ☆
12:30～13:10 「メイドさんは食べるだけ」のラジオ ～市ノ瀬さんを愛でるだけ～
出演：市ノ瀬加那
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
13:50～15:00 もえ・つむぎ・きゅーとあぐれっしょんっ！あやねもいるよ♪ 音泉スペシャルステージでおま！
出演：佳原萌枝、七瀬つむぎ、松田彩音
配信：音泉YouTube
15:40～16:20 ラジオ「片田舎のおっさん、またまた進行役(パーソナリティ)になる」公開収録 in ちゃやまち推しフェスティバル2026
出演：平田広明、東山奈央
配信無し
17:00～17:40 TVアニメ『令和のダラさん』推しフェスステージ
出演：田村睦心、寺澤百花
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
☆6月21日(日) 常翔ホール☆
11:20～12:00 TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』 スペシャルステージ in大阪
出演：川島零士、本渡楓、小西克幸
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
12:50～13:30 機動新世紀ガンダムX 30周年記念ステージ
出演：高木渉、かないみか
配信：ガンダムチャンネル(YouTube)
14:20～15:00 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』スペシャルステージ
出演：駒田航、古田一紀
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
15:50～16:30 TVアニメ『前橋ウィッチーズ』スペシャルステージ "ちゃやまちSHOW TIME!! Vol.2"
出演：春日さくら、咲川ひなの、本村玲奈、三波春香、百瀬帆南
配信：MBS公式チャンネル(YouTube)
17:20～18:00 TVアニメ『Re:ゼロから始める異世界生活』4th season《喪失編》振り返りステージ
出演：小林裕介、江口拓也
配信：「Re:ゼロから始める異世界生活」公式チャンネル(YouTube)
※ステージ内容は変更になる可能性がございます。
●施策情報
今年も推しフェスは様々な施策を通して、「推し」への“好き”の想いを表現できる場を提供いたします。
○冒険謎解きゲーム アニメ「転生重騎士」×「冒険者ギルド」
昨年も開催された「冒険者ギルド」が、今年はアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』とコラボレーションします。冒険者となって推しフェスエリア一帯にあるスポットでクエスト(謎解き)に挑戦できます。クリア数に応じて、NU茶屋町の商品券やらいよんチャン×転生重騎士コラボステッカーなどの豪華報酬を獲得しましょう。
さらに、日本橋ストリートフェスタ公式イベント ポンバシキャストグランプリ2025 Winnerのあずさがルーチェ姿で登場することが決定いたしました。
ぜひ推しフェスエリア全体を巡って、作品の世界をお楽しみください。
転生重騎士キービジュアル
冒険者ギルド コスプレイヤー あずさ
○TVアニメ「正反対な君と僕×氷の城壁」推しフェス特別展
阿賀沢紅茶先生原作アニメ「正反対な君と僕」と「氷の城壁」のコラボ特別展示を大阪工業大学梅田キャンパス 1Fで実施いたします。2作品の世界観に入り込める特別展は、キャラクター展示や設定資料の掲載に加えて、フォトスポットなど見どころ盛りだくさんの内容です。当日は入場無料でどなたでもご鑑賞いただけます。
TVアニメ「正反対な君と僕×氷の城壁」推しフェス特別展
○タリーズコーヒー 梅田茶屋町MBS店 限定100食！「最強♡」「国宝☆」推しパンケーキ
毎年大人気のタリーズコーヒー×推しフェスコラボ企画を今年も開催！
タリーズコーヒー 梅田茶屋町MBS店にて、限定100食で推しパンケーキを販売します。推しのアクスタやぬいとの写真撮影をお楽しみください。
ドリンクセット…1,080円～／単品…750円(いずれも税込)
※絵柄は20日(土)・21(日)で異なります。(20日(土)：「最強♡」・21日(日)：「国宝☆」)
タリーズコーヒー 推しパンケーキ
○推しフェスコラボステッカープレゼント
NU茶屋町飲食店(一部店舗を除く)やらいよんデイリーストアなど推しフェスエリアの対象店舗でのお食事で、推しフェス×アニメコラボステッカーをプレゼントいたします。
絵柄は全18種！対象店舗は公式サイトをご確認ください。
※絵柄はランダムです。なくなり次第終了いたします。
推しフェスコラボステッカー
○らいよんチャン立体シールプレゼント
デイリーヤマザキ MBS茶屋町店で、MBSスパークリングワインご購入の方に、らいよんチャン立体シールをプレゼントいたします。
推しフェスの2日間・100枚限定のご用意となります。ぜひお早めにお求めください。
らいよんチャン立体シール プレゼント
○NAKAKI PANTZ × REDFISH イラストレーター対談
ちゃやまち推しフェスティバル・ちゃやまちアイドルパーク、それぞれのメインビジュアルを担当したイラストレーター2名による対談が実現。6/20(土)・阪急電鉄本社前ステージにて実施します。
詳しくはちゃいぱHP( https://www.mbs.jp/mbs-chaipa/ )をご確認ください。
NAKAKI PANTZ × REDFISH イラストレーター対談
○acosta! ＠梅田茶屋町 in ちゃやまち推しフェスティバル
大好評のコスプレイベントを今年も開催。推しフェスならではのロケーションでコスプレや撮影をお楽しみいただけます。
さらに、6月20日(土)には昨年大盛況となったコスプレパレードを実施、6月21日(日)にはMBS内特設ステージでコスプレダンスステージCDEFも実施決定。多彩なコスプレ企画が、今年も茶屋町を華やかに彩ります。
◯にぎわいのまち連携企画
まち全体の各所で、実行委員会構成団体による多彩な連携企画を展開します。
・大阪工業大学が提案する推し活 ～ロボット、まちひめっ、ジェラート～
・無料！推しカラーの美容体験＆キッズワークショップ(大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校)
・無料お休み処 推し活茶屋 (関西大学)
・花とみどりのまちづくり (北梅田地区まちづくり協議会)
・推し活応援フード＆ヘアアレンジ (XROSS茶屋町)
・推しフェス特製 自社農場抹茶ソフトクリーム (農絆卓恵)
・HELLO OSAKA (阪急阪神ホールディングス)
・EXPO 2027 オフィシャルストア
・ノクターンブックマーカー (MARUZEN＆ジュンク堂書店 梅田店)
・YOUR RICE STAND by-YANMAR (ヤンマー)
・KITA推しごと発信ステーション (大阪市北区役所)
・book studioアニメコラボ企画 (JR西日本 大阪駅)
このほかにも、街全体で楽しめるさまざまな企画を予定しています。
最新情報は、推しフェス公式サイト・公式Xにて随時発信してまいります。
●「ちゃやまち推しフェスティバル2026」 開催概要
【イベント名】 ちゃやまち推しフェスティバル2026
【開催日程】 2026年6月20日(土)・21日(日)
午前10時～午後6時(一部イベント等を除く)
【開催場所】 大阪 梅田・茶屋町一帯
【公式ホームページ】 https://www.mbs.jp/oshifes/
【公式X】 https://x.com/oshifestival
【主催】ちゃやまち推しフェスティバル実行委員会(50音順)
池田泉州銀行、上田安子服飾専門学校、ウメシバまちづくり協議会、梅田東連合振興町会、MBS、大阪工業大学(常翔学園)、大阪総合デザイン専門学校、大阪ベルェベル美容専門学校、大阪ベルェベルビューティ＆ブライダル専門学校、ガチャガチャの森、関西大学、北梅田地区まちづくり協議会、XROSS茶屋町、住友生命「Vitality」プラザ大阪梅田Advance店、駿河屋梅田茶屋町店、辰己建物総合管理、TSUTAYA BOOKSTORE 梅田 MeRISE、NU茶屋町・NU茶屋町プラス、農絆卓恵、阪急阪神ホールディングス・阪急電鉄・阪急阪神不動産、MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店、MIZUNO OSAKA CHAYAMACHI、ヤンマー
【協力】
大阪市北区役所、JT、TAG茶屋町、TAMASHII SPOT OSAKA、綱敷天神社御旅社、東急不動産、西日本旅客鉄道、ほっかほっか亭総本部、UNIQLO OSAKA
【制作・運営協力】
株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ
最新情報は随時公式ホームページや公式Xでお知らせしていきますので、ぜひチェックしてください。