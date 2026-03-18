（京急ストア）横浜DeNAベイスターズ×もとまちユニオン　コラボレーショングッズを制作，3アイテムを発売！

京急グループの株式会社京急ストア（本社：横浜市西区，社長：小泉 雅彦，以下 京急ストア）の「もとまちユニオン」は，2026年３月19日（木）から株式会社横浜DeNAベイスターズ（本社：横浜市中区，社長：木村 洋太）とのコラボレーショングッズ第１弾を発売いたします。今回，2026年３月19日（木）BASEGATE横浜関内「BAYSTORE Flagship YOKOHAMA」のグランドオープンにあわせ，BAYSTORE Flagship YOKOHAMAのほか，もとまちユニオンそごう横浜店および本店にて発売いたします。商品は，横浜DeNAベイスターズのキーカラーを背景に，もとまちユニオンロゴにユニオンバッグを持ったDB.スターマンをあしらったフェイスタオルとキーホルダー，もとまちユニオンロゴを掲げたDB.スターマンのステッカーの３アイテムとなります。