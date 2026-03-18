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（京急ストア）横浜DeNAベイスターズ×もとまちユニオン コラボレーショングッズを制作，3アイテムを発売！
2026年３月19日（木）BAYSTORE Flagship YOKOHAMAグランドオープン
「横浜DeNAベイスターズ×もとまちユニオンコラボレーショングッズ」の発売について
１．商品概要
（1）フェイスタオル
販売価格：2,200円（参考税込価格）
サイズ：34cm×80cm 綿100%
（2）アクリルキーホルダー
販売価格：700円（参考税込価格）
サイズ：35mm×80mm アクリル
（3）ステッカー
販売価格：500円（参考税込価格）
サイズ：H60mm
２．販売店舗
・もとまちユニオン そごう横浜店・本店
・BAYSTORE Flagship YOKOHAMA
３．販売日時 2026年３月19日（木）
・もとまちユニオン そごう横浜店・本店：10時より
・BAYSTORE Flagship YOKOHAMA ：11時より
４．お客さまのお問い合わせ先
京急ストアお客様ダイヤル
TEL：0120-34-0453（受付：平日10：00〜18：00）
参 考
「もとまちユニオン」について
高質スーパーとしてお客さまのニーズにお応えする「もとまちユニオン」を10店舗展開。「もとまちユニオン」は1958年，当初は外国人向けスーパーマーケットとして横浜元町に開業しました。横浜開港以来，早くから西欧文化に親しみ，常に新しいものを受け入れ，生み出してきた横浜・元町商人スピリットを受け継ぎ，国内・外を問わず高品質な食材を提案しつづけています。
「BAYSTORE Flagship YOKOHAMA」について
横浜DeNAベイスターズ球団オフィシャルグッズショップ最大の商品数(約2,000アイテム)を誇り，かつ，横浜のプロスポーツチームを応援し様々なグッズを取り扱うフラッグシップショップ。刻印サービスやここでしか買えない限定商品の販売など，エンタメ要素を盛り込んだフロアです。また，１Fのライブビューイング体験と連動した一体感ある空間を創出します。
京急グループの株式会社京急ストア（本社：横浜市西区，社長：小泉 雅彦，以下 京急ストア）の「もとまちユニオン」は，2026年３月19日（木）から株式会社横浜DeNAベイスターズ（本社：横浜市中区，社長：木村 洋太）とのコラボレーショングッズ第１弾を発売いたします。
今回，2026年３月19日（木）BASEGATE横浜関内「BAYSTORE Flagship YOKOHAMA」のグランドオープンにあわせ，BAYSTORE Flagship YOKOHAMAのほか，もとまちユニオンそごう横浜店および本店にて発売いたします。
商品は，横浜DeNAベイスターズのキーカラーを背景に，もとまちユニオンロゴにユニオンバッグを持ったDB.スターマンをあしらったフェイスタオルとキーホルダー，もとまちユニオンロゴを掲げたDB.スターマンのステッカーの３アイテムとなります。
今回，2026年３月19日（木）BASEGATE横浜関内「BAYSTORE Flagship YOKOHAMA」のグランドオープンにあわせ，BAYSTORE Flagship YOKOHAMAのほか，もとまちユニオンそごう横浜店および本店にて発売いたします。
「横浜DeNAベイスターズ×もとまちユニオンコラボレーショングッズ」の発売について
１．商品概要
（1）フェイスタオル
販売価格：2,200円（参考税込価格）
サイズ：34cm×80cm 綿100%
（2）アクリルキーホルダー
販売価格：700円（参考税込価格）
サイズ：35mm×80mm アクリル
（3）ステッカー
販売価格：500円（参考税込価格）
サイズ：H60mm
２．販売店舗
・もとまちユニオン そごう横浜店・本店
・BAYSTORE Flagship YOKOHAMA
３．販売日時 2026年３月19日（木）
・もとまちユニオン そごう横浜店・本店：10時より
・BAYSTORE Flagship YOKOHAMA ：11時より
４．お客さまのお問い合わせ先
京急ストアお客様ダイヤル
TEL：0120-34-0453（受付：平日10：00〜18：00）
参 考
「もとまちユニオン」について
高質スーパーとしてお客さまのニーズにお応えする「もとまちユニオン」を10店舗展開。「もとまちユニオン」は1958年，当初は外国人向けスーパーマーケットとして横浜元町に開業しました。横浜開港以来，早くから西欧文化に親しみ，常に新しいものを受け入れ，生み出してきた横浜・元町商人スピリットを受け継ぎ，国内・外を問わず高品質な食材を提案しつづけています。
「BAYSTORE Flagship YOKOHAMA」について
横浜DeNAベイスターズ球団オフィシャルグッズショップ最大の商品数(約2,000アイテム)を誇り，かつ，横浜のプロスポーツチームを応援し様々なグッズを取り扱うフラッグシップショップ。刻印サービスやここでしか買えない限定商品の販売など，エンタメ要素を盛り込んだフロアです。また，１Fのライブビューイング体験と連動した一体感ある空間を創出します。