¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÆ£ËÜÁÔ²ð»á¤é¡¢·úÃÛ¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬·ë½¸¡£3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÃÏ°èÁÏÀ¸¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ³èÀ¤Î¸°¤ò°®¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ¡ª¡ª
Í¼±¼Ô¡¦³Ø¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤«¡£¡×
AQ Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£Çî¾¼¡Ë¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤«¡£¡×¤¬3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢13»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤ÏÌÚºà²ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤¢¤ê¡£»²²ÃÌµÎÁ¡£ÅöÆü¤ÏºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤Ç¤¢¤ëÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤â¼ê³Ý¤±¤¿·úÃÛ²È¤ÎÆ£ËÜÁÔ²ð»á¤Û¤«¡¢ÆüËÜ·úÃÛ»Î²ñÏ¢¹ç²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î»°°æ½êÀ¶Åµ»á¡¢ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÇÌÚ¼Á¹½Â¤¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë°ð»³Àµ¹°»á¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛËÉÂÑ²Ð¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°Â°æ¾º»á¡¢ÆüËÜ½»Âð¡¦ÌÚºàµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëµÜß·½ÓÊå»á¤¬ÅÐÃÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¸µÆü·Ð¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢ÊÔ½¸Ä¹¤Ç²èÊ¸²È¤ÎµÜÂôÍÎ»á¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
·úÃÛ»Ô¾ì¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÃÎ¤ë¡£
ÌÚÂ¤¤¬ÊÑ¤¨¤ëÅÔ»Ô¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ
ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ï½»¤Þ¤¤¼ê¤äÍøÍÑ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë3³¬·ú¤Æ°Ê¾å¤ÎÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ï¤½¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ñ¤ÏÃÏÊý¤Î¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÃÀ¤Êµ¬À©´ËÏÂ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î±ØÁ°¤ä¹Ù³°¤Î´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤Ë¤â¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç¹âÌ©ÅÙ¤Ê¡ÖÅÔ»Ôµ¡Ç½¡Ê¥«¥Õ¥§¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡Ë¡×¤¬À°È÷¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿Å´¹üÂ¤¤äÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Ï¿¼¹ï¤Ê·úÀß¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤È¹©´ü¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Î»ö¶È²½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÅ´¤È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉ¡×¤òÁ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÂÆ§¤ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊÄºÉ´¶¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëºÇÅ¬²ò¤³¤½¤¬¡¢½»ÂðÀ¸»ºµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡ÖÉáµÚ·¿ÌÚÂ¤¡×¤Ç¤¹¡£ÈÆÍÑÅª¤Ê°ìÈÌÎ®ÄÌºà¤ò»È¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»ÂðÍÑ¥×¥ì¥«¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤Î¹©Ë¡¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¥³¥¹¥È½Ì¸º¡×¤È¡Ö¹©´üÃ»½Ì¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹¹©Ì³Å¹¤ä¥¼¥Í¥³¥ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¤¤ÎÃÎ¸«¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö3³¬·ú¤Æ¡×¤ä¡Ö700Öµ¬ÌÏ¡×¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ÊÈó½»Âð»Ô¾ì¤Ø²£Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÆüËÜÁ´°èÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹AQ Group¤Ï¡¢ÃÏ°è¹©Ì³Å¹¡¢ÃÏ¾ì¥¼¥Í¥³¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ä¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ»Ô¾ì¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¢¹ÔÀ¯´ØÏ¢¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡ÝÍ¼±¼Ô¡¦³Ø¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¼¡¡ÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤«¡£
Æü»þ¡§3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¡Á15:40
²ñ¾ì¡§ÌÚºà²ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿·ÌÚ¾ì1-18-8¡Ë¢¨»²²ÃÌµÎÁ¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤Ï¸ÂÄê1,000Ì¾
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Æ£ËÜ ÁÔ²ð »á¡Ê·úÃÛ²È¡¢Æ£ËÜÁÔ²ð·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
»°°æ½ê À¶Åµ »á¡Ê¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ·úÃÛ»Î²ñÏ¢¹ç²ñ Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡¢Åìµþ·úÃÛ»Î²ñ ¸µ²ñÄ¹¡Ë
°ð»³ Àµ¹° »á¡ÊÅìµþÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
°Â°æ ¾º »á¡Êteam Timberize Íý»öÄ¹¡Ë
µÜß· ½ÓÊå »á¡ÊÆüËÜ½»Âð¡¦ÌÚºàµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼ Íý»öÄ¹¡Ë
µÜÂô ÍÎ »á¡ÊBUNGA NETÊÔ½¸Ä¹¡¢²èÊ¸²È¡¢¸µÆü·Ð¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢ÊÔ½¸Ä¹¡¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¡§13:00¡Á¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Æ°²è¡¦³«²ñ°§»¢
13:12¡Á¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¼èÁÈ¾Ò²ð
14:30¡Á¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡Á15:40¡¡½ªÎ»
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒAQ Group
¸å±ç¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ½»Âð¡¦ÌÚºàµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·úÃÛ»ÎÏ¢¹ç²ñ¡¢
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤¥×¥ì¥«¥Ã¥Èµ»½Ñ¶¨²ñ¡¢NPOË¡¿Íteam Timberize
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¢£
https://www.aqura.co.jp/event/symposium/?argument=2LPtpU2V&dmai=pro177
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ½¸ÃÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¡×
ÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¡¢Éü³è¤ÎÏµ±ì¤¬º£¾å¤¬¤ë¡ª
AQ Group¤Ï2024Ç¯¤ËÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ½¸ÃÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£¸½ºß¡¢ÃÏ°è¹©Ì³Å¹¤äÃÏ¾ì¥¼¥Í¥³¥ó¤Ê¤É50¼Ò¶á¤¯¤Î´ë¶È¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯1·î¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¥ºÁí²ñ¤Ç¤ÏÁá´ü¤Ë100¼Ò¤Î²ÃÌÁ¤ò¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö20,000¸Í¤Î»Ü¹©¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢AQ Group¤¬»Ü¹©¤¹¤ë½ãÌÚÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖAQ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë´ë²è¡¢½×¹©¡£¤Þ¤¿¡ÖÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¶¦ÁÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊÄÌ¾Î¡§¤È¤â¤Ä¤¯¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤âÈ¯Â¤µ¤»¡¢ÆüËÜÁ´°èÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ Ë¤«¤ÊÌÚÂ¤Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1959Ç¯¤Î·úÃÛ³Ø²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂçµ¬ÌÏ·úÃÛ¤ÎÌÚÂ¤¶Ø»ß¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÚÂ¤Âç¹ñ¤Ï½ù¡¹¤ËÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Ø¡£¤½¤ì¤«¤é67Ç¯¡£´Ä¶ÌäÂê¡¢·úÃÛµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡¢Ë¡À°È÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ¤ÓÌÚÂ¤¤ÏµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡ÖÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÉáµÚ¤Ïº£¤³¤½¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡ÖÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¡¢Éü³è¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢·úÃÛ¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒAQ Group ¹Êó¥Á¡¼¥à º´Æ£¡¡ÃÝÃæ¡¡°ËÆ£¡¡°ÂÅÄ
TEL¡§048-620-4536
Email¡§aqura_pr@aqura.co.jp
AQ Group Website¡§https://www.aqgroup.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.aqura.co.jp/event/symposium/
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.forest-builders.jp/
AQ Group¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£Çî¾¼¡Ë¼çºÅ¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡ÖÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤«¡£¡×¤¬3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢13»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤ÏÌÚºà²ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤¢¤ê¡£»²²ÃÌµÎÁ¡£ÅöÆü¤ÏºòÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¡¢¾ÝÄ§Åª¤ÊÌÚÂ¤·úÃÛÊª¤Ç¤¢¤ëÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤â¼ê³Ý¤±¤¿·úÃÛ²È¤ÎÆ£ËÜÁÔ²ð»á¤Û¤«¡¢ÆüËÜ·úÃÛ»Î²ñÏ¢¹ç²ñÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Î»°°æ½êÀ¶Åµ»á¡¢ÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÇÌÚ¼Á¹½Â¤¤Î¸¢°Ò¤Ç¤¢¤ë°ð»³Àµ¹°»á¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛËÉÂÑ²Ð¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°Â°æ¾º»á¡¢ÆüËÜ½»Âð¡¦ÌÚºàµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ëµÜß·½ÓÊå»á¤¬ÅÐÃÅ¡£¤Þ¤¿¡¢¸µÆü·Ð¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢ÊÔ½¸Ä¹¤Ç²èÊ¸²È¤ÎµÜÂôÍÎ»á¤¬¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¤¤¬ÊÑ¤¨¤ëÅÔ»Ô¤ÎÉ÷·Ê¤ÈÃÏ°è·ÐºÑ
ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ï½»¤Þ¤¤¼ê¤äÍøÍÑ¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ï´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë3³¬·ú¤Æ°Ê¾å¤ÎÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ï¤½¤ÎÍøÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹ñ¤ÏÃÏÊý¤Î¿Í¸ýÎ®½Ð¤Ë»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÃÀ¤Êµ¬À©´ËÏÂ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î±ØÁ°¤ä¹Ù³°¤Î´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤Ë¤â¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ç¹âÌ©ÅÙ¤Ê¡ÖÅÔ»Ôµ¡Ç½¡Ê¥«¥Õ¥§¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ£¹ç»ÜÀß¡Ë¡×¤¬À°È÷¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤¿Å´¹üÂ¤¤äÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Ï¿¼¹ï¤Ê·úÀß¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤È¹©´ü¤ÎÄ¹´ü²½¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Î»ö¶È²½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÅ´¤È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉ¡×¤òÁ°¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÂÆ§¤ß¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊÄºÉ´¶¤òÂÇ¤ÁÇË¤ëºÇÅ¬²ò¤³¤½¤¬¡¢½»ÂðÀ¸»ºµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿¡ÖÉáµÚ·¿ÌÚÂ¤¡×¤Ç¤¹¡£ÈÆÍÑÅª¤Ê°ìÈÌÎ®ÄÌºà¤ò»È¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î»ö¶È¼Ô¤¬¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½»ÂðÍÑ¥×¥ì¥«¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤Î¹©Ë¡¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¥³¥¹¥È½Ì¸º¡×¤È¡Ö¹©´üÃ»½Ì¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹¹©Ì³Å¹¤ä¥¼¥Í¥³¥ó¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¤¤ÎÃÎ¸«¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö3³¬·ú¤Æ¡×¤ä¡Ö700Öµ¬ÌÏ¡×¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ÊÈó½»Âð»Ô¾ì¤Ø²£Å¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÆüËÜÁ´°èÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹AQ Group¤Ï¡¢ÃÏ°è¹©Ì³Å¹¡¢ÃÏ¾ì¥¼¥Í¥³¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ä¶âÍ»´Ø·¸¼Ô¡¢ÌÚÂ¤·úÃÛ»Ô¾ì¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¡¢¹ÔÀ¯´ØÏ¢¼Ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¡ÝÍ¼±¼Ô¡¦³Ø¼±¼Ô¤Ë¤è¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¼¡¡ÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤«¡£
Æü»þ¡§3·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:00¡Á15:40
²ñ¾ì¡§ÌÚºà²ñ´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¿·ÌÚ¾ì1-18-8¡Ë¢¨»²²ÃÌµÎÁ¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¤Ï¸ÂÄê1,000Ì¾
ÅÐÃÅ¼Ô¡§Æ£ËÜ ÁÔ²ð »á¡Ê·úÃÛ²È¡¢Æ£ËÜÁÔ²ð·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
»°°æ½ê À¶Åµ »á¡Ê¼Ç±º¹©¶ÈÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢ÆüËÜ·úÃÛ»Î²ñÏ¢¹ç²ñ Ì¾ÍÀ²ñÄ¹¡¢Åìµþ·úÃÛ»Î²ñ ¸µ²ñÄ¹¡Ë
°ð»³ Àµ¹° »á¡ÊÅìµþÂç³Ø Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
°Â°æ ¾º »á¡Êteam Timberize Íý»öÄ¹¡Ë
µÜß· ½ÓÊå »á¡ÊÆüËÜ½»Âð¡¦ÌÚºàµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼ Íý»öÄ¹¡Ë
µÜÂô ÍÎ »á¡ÊBUNGA NETÊÔ½¸Ä¹¡¢²èÊ¸²È¡¢¸µÆü·Ð¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥å¥¢ÊÔ½¸Ä¹¡¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¡§13:00¡Á¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°Æ°²è¡¦³«²ñ°§»¢
13:12¡Á¡¡ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¼èÁÈ¾Ò²ð
14:30¡Á¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡Á15:40¡¡½ªÎ»
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒAQ Group
¸å±ç¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ½»Âð¡¦ÌÚºàµ»½Ñ¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·úÃÛ»ÎÏ¢¹ç²ñ¡¢
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤¥×¥ì¥«¥Ã¥Èµ»½Ñ¶¨²ñ¡¢NPOË¡¿Íteam Timberize
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»ëÄ°¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¢£
https://www.aqura.co.jp/event/symposium/?argument=2LPtpU2V&dmai=pro177
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ½¸ÃÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¡×
ÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¡¢Éü³è¤ÎÏµ±ì¤¬º£¾å¤¬¤ë¡ª
AQ Group¤Ï2024Ç¯¤ËÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÌÚÂ¤·úÃÛ½¸ÃÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£¸½ºß¡¢ÃÏ°è¹©Ì³Å¹¤äÃÏ¾ì¥¼¥Í¥³¥ó¤Ê¤É50¼Ò¶á¤¯¤Î´ë¶È¤¬²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯1·î¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¥ºÁí²ñ¤Ç¤ÏÁá´ü¤Ë100¼Ò¤Î²ÃÌÁ¤ò¡¢2030Ç¯¤Ë¤ÏÇ¯´Ö20,000¸Í¤Î»Ü¹©¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê¸å¡¢AQ Group¤¬»Ü¹©¤¹¤ë½ãÌÚÂ¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖAQ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë´ë²è¡¢½×¹©¡£¤Þ¤¿¡ÖÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¶¦ÁÏ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡ÊÄÌ¾Î¡§¤È¤â¤Ä¤¯¥Í¥Ã¥È¡Ë¡×¤âÈ¯Â¤µ¤»¡¢ÆüËÜÁ´°èÉáµÚ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ Ë¤«¤ÊÌÚÂ¤Ê¸²½¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1959Ç¯¤Î·úÃÛ³Ø²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÂçµ¬ÌÏ·úÃÛ¤ÎÌÚÂ¤¶Ø»ß¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌÚÂ¤Âç¹ñ¤Ï½ù¡¹¤ËÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Ø¡£¤½¤ì¤«¤é67Ç¯¡£´Ä¶ÌäÂê¡¢·úÃÛµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¡¢Ë¡À°È÷¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ºÆ¤ÓÌÚÂ¤¤ÏµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ï¡ÖÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤ÎÉáµÚ¤Ïº£¤³¤½¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡ÖÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ê¤ËÆÏ¤¯¤«¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÂçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¡¢Éü³è¤ÎÏµ±ì¤ò¾å¤²¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢·úÃÛ¶È³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒAQ Group ¹Êó¥Á¡¼¥à º´Æ£¡¡ÃÝÃæ¡¡°ËÆ£¡¡°ÂÅÄ
TEL¡§048-620-4536
Email¡§aqura_pr@aqura.co.jp
AQ Group Website¡§https://www.aqgroup.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.aqura.co.jp/event/symposium/
¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ó¥ë¥À¡¼¥º¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.forest-builders.jp/