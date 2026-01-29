はちのす制作 代表・小林がPORT2401トークセッションに登壇 ！ - AI時代のWebマーケティングをテーマに実践視点で議論 -
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340348/images/bodyimage1】
株式会社はちのす制作（代表取締役：小林和司）は、西大井創業支援センター「PORT2401」にて開催されたトークセッション「webマーケティングにwebページは必要か?! トークセッションで徹底解剖」にゲストとして登壇し、GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社所属の高橋良輔氏とともに、AI時代のWebマーケティング設計をテーマに議論しました。
当日の内容は、PORT2401の「2401起業media」にイベントレポートとして掲載されています。
（掲載記事：『webマーケティングにwebページは必要か?! トークセッションで徹底解剖』
https://port2401.jp/starting_detail/web%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%abweb%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%af%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%8b-%e3%83%88%e3%83%bc%e3%82%af%e3%82%bb%e3%83%83%e3%82%b7/
実施背景
生成AIの普及により、検索行動や意思決定プロセスが変化しつつあります。
従来のSEOや広告運用だけでなく、AIが要約・推薦する環境を前提に「情報の一次ソースとしてのWebページ（Web資産）をどう設計・運用するか」が、企業の集客・商談創出に直結するテーマになっています。
本トークセッションでは、こうした状況下で「そもそもWebページは必要か？」を起点に、Web資産の役割、活用の前提条件、運用の勘所を議論しました。
トークセッション概要（議論のポイント）
本セッションでは、主に以下の観点で議論が行われました。
・AI時代におけるWebページの役割（検索・SNS・生成AIの文脈で“参照される一次情報”としての価値）
・Webページが“必要になるケース／不要に見えるケース”の分岐条件（業種・商品特性・意思決定の複雑性・比較検討の有無など）
・Webを持つなら何を最優先で整えるべきか（情報設計、信頼性、導線、更新体制、コンテンツの粒度）
・Webに投資する順番（SNS/広告/営業資料/LP/オウンドメディアなどとの役割分担と最適配分）
※登壇者の所属先企業名は所属情報として記載しており、本イベントおよび本リリースは同社の主催・共催・後援等を示すものではありません。
【運営サービス】
・アンケート調査×ホワイトペーパー制作サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/surveys-white-paper/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・被リンク獲得代行サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/hirinku-kakutoku-daikou/
・千葉県特化型 Instagram キャンペーンPRサービス「 # Chiba Booster（チバブースター）」：https://hachinosu-seisaku.co.jp/chiba_booster/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１－２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- 営業資料の受注率やLPの成約率を上げるためのアンケート調査・考察
- 法人のリード獲得支援
- ホワイトペーパー / プレスリリース / 営業資料 の作成
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス # Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
