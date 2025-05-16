Vetrina Mia¡Ê¥ô¥§¥È¥êー¥Ê¡¦¥ßー¥¢¡Ë¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¡ÖËÜÊª¤Î¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥¿¥êー¡×¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÀÀ¤¤¤òºÆ³ÎÇ§
¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§ - 2025Ç¯5·î14Æü - ¤³¤³¿ô¤«·î¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î¸¶»ºÃÏÉ½¼¨¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ©ÌÀÀ¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢À½¡×¤ÈÉ½¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬SNS¾å¤Ç¼¡¡¹¤ÈË½Ïª¤µ¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Vetrina Mia¡Ê¥ô¥§¥È¥êー¥Ê¡¦¥ßー¥¢¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¿¿¤Î¡Ö¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥¿¥êー¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¶¯¤¯Àë¸À¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÌóÂ«¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÆÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤²áÄø¤òÅ°ÄìÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢¸·³Ê¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Vetrina Mia¤¬Äó·È¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂ¿¤¯¡ÊDadaputia¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ö¥ë¥Ã¥Ä¥©ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ä¹Ç¯Â³¤¯²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¹©Ë¼¤ÈÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¹©Ë¼¤ÏÅÁÅýÅª¤Ê¿¦¿Íµ»½Ñ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤é¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤À¸»ºµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ½ÉÊÀ½Â¤¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ï¸½ÃÏ¤òÉÑÈË¤ËË¬¤ì¡¢¿¦¿Í¤È¶¦¤ËÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¶ñ¤Ï¥ß¥é¥Î¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ö¥ë¥Ã¥Ä¥©¤ÇÃúÇ«¤Ë¼êºî¶È¤Çºî¤é¤ì¡¢¥ì¥¶ー¤Ï¥ô¥£¥Á¥§¥ó¥Ä¥¡¤Î¥È¥Ã¥×¥¿¥ó¥Êー¤«¤é¸·Áª¤·¤ÆÄ´Ã£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¿¥ó¥Êー¤Ï¤¹¤Ù¤ÆLWG¡Ê¥ì¥¶ー¡¦¥ïー¥¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡ËÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤ä¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÀ¸»º²áÄø¤ÎÄÉÀ×²ÄÇ½À¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¸·³Ê¤Ê¹ñºÝ´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥ó¥Êー¤ÏºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¡Ö¥´ー¥ë¥ÉÇ§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ô¥§¥È¥êー¥Ê¡¦¥ßー¥¢¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥¿¥êー¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ì¥ó¥Ä¥§¤Î¹©Ë¼¤ÇÆ¯¤¯¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤òÃúÇ«¤Ë¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¹â¤ÎÉÊ¼Á¤È»Å¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¹©Äø¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶â¶ñ¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤È¥¢¥Ö¥ë¥Ã¥Ä¥©¤òµòÅÀ¤Ë¿ô½½Ç¯¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤«¤éÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Vetrina Mia¤¬¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ð²Ù¤Ë¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ê¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¸¶»º¾ÚÌÀ½ñ¡×¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊ¤Î¸¶»ºÃÏ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ÎÌ¾¾Î¤ÏÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó¡ÊNDA¡Ë¤Ë¤è¤ê¸ø³«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµ³Î¤ÊÀ½Â¤¸µ¤Þ¤Ç¥È¥ìー¥¹²ÄÇ½¤ÊÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Vetrina Mia¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Î¿¿ÀµÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤ÊË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÉÊ¼Á¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Ëü¤¬°ì¡¢¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥¿¥êー¤Ç¤Ê¤¤À½ÉÊ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤Ë±Ä¶È¤òÄä»ß¤·¡¢³ºÅö¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤10,000¥æー¥í¤ÎÊä½þ¤ò´Þ¤àÁ´³ÛÊÖ¶â¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
¥ô¥§¥È¥êー¥Ê¡¦¥ßー¥¢¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ½Ð²Ù¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢À¯ÉÜÈ¯¹Ô¤ÎÀµ¼°¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¸¶»º¾ÚÌÀ½ñ¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dadaputia¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ëFrancesca»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡È¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥¿¥êー¡É¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò¼é¤ê¡¢Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¹ñ¤Î¸Ø¤ê¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹â¤¤¿å½à¤ÎÉÊ¼Á¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Îº®Íð¡¢¾®µ¬ÌÏ¹©Ë¼¤Ë¤«¤«¤ë·ÐºÑÅªÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï°ìÉô¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Á³Ê¤òÄ´À°¡ÊÃÍ¾å¤²¡Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ç§¾Ú¤µ¤ì¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¤ß¼è°ú¤òÂ³¤±¡¢¹â¤¤ÉÊ¼Á¡¢¿¦¿Íµ»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¸øÀµ¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Vetrina Mia¤Ï¤´¹ØÆþ¸å6¤«·î°ÊÆâ¤ÎÀ½ÉÊ¤ËÂÐ¤·¡¢Ìµ½þ½¤ÍýÊÝ¾Ú¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ½¤Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä¹¤¯¤´°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤È¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ê·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Vetrina Mia¤Î»ÈÌ¿¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿¦¿Í¤Î¼ê¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤Î¤â¤È¤Ø¤ÈÆÏ¤¯¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¡ÖËÜÊª¤Î¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¥¿¥êー¡×À½ÉÊ¤ò¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
Vetrina Mia¡Ö¥ô¥§¥È¥êー¥Ê¡¦¥ß¥¢¡×¤È¤Ï
Vetrina Mia¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ë¥Ã¥Á¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÈ¼«À¤ÈÂî±Û¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Vetrina Mia¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢200°Ê¾å¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¤ä¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤ò½ç¼¡¼è¤ê°·¤¤Í½Äê¡£¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤Ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÆÈÀêÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Instagram: https://www.instagram.com/vetrinamia_official/
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: https://www.vetrinamia.com(https://www.vetrinamia.com)