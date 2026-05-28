7月末にも行われる厚生労働省の幹部人事では、就任から丸2年を迎える伊原和人事務次官（1987年、旧厚生省）が勇退する公算が大きい。後継次官には、旧労働省出身の村山誠職業安定局長（90年）が有力視されている。村木厚子氏以来で、実に約11年ぶりとなる労働系次官の誕生となるか注目が集まる。 村山氏は、残業時間規制を含む働き方改革関連法の立案に担当課長として深く関わった経験を持つ。近年は国会対策などに当たる官房