八重洲の一部で丸の内の賃料を上回る 東京駅の周りに足りなかった「エンターテインメント」要素が再開発で加わる─。 東京建物（小澤克人社長）が東京・八重洲で進めてきた大規模再開発「トフロムヤエスタワー」は2026年2月28日に竣工。東京駅直結で地下4階、地上51階という大規模複合ビルとして誕生した。 この再開発は250人の権利者と、25年の歳月をかけて進めてきた。八重洲は