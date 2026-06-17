大分県内で、子どもを中心に感染する「手足口病」の患者数が先週よりさらに増加し、特に大分市で流行が広がっています。 【写真を見る】手足口病さらに感染拡大ヘルパンギーナも警報水準超える大分 「手足口病」は患者の多くを2歳以下の乳幼児が占め、口の中や手足に水ぶくれを伴う発しんが出る感染症です。 大分県のまとめによりますと6月14日までの1週間に報告された患者数は1医療機関当たり15.89人と先週に比べて1