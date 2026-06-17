今年4月、息子をかたるオレオレ詐欺で大分市に住む女性（83）から現金200万円をだまし取ったとして、愛媛県の建設作業員の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで6月17日に逮捕されたのは、愛媛県松山市に住む建設作業員の男（51）です。 男は4月20日、何者かと共謀して市内に住む無職の女性（83）に対し息子になりすまして電話をかけ、「同じ職場の女性を妊娠させてしまい、相手の夫から訴えると言われている」「示談金を準備しない