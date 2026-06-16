今年から秋春制に移行するJリーグは16日、全38節の対戦カードが発表し、トリニータの開幕戦は8月にホームで湘南ベルマーレと対戦します。 Jリーグは新シーズンからスムーズな海外移籍や猛暑に対応するため、ヨーロッパと同じ秋春制に移行します。 16日は新シーズンの対戦カードが発表され、トリニータの開幕戦は8月8日または9日、J1から降格してきた湘