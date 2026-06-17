大分市のアパートで去年2月、24歳女性会社員の住む部屋に侵入し現金3500円が入った財布を盗んだとして、市内に住む会社員の男が再逮捕されました。 住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、市内に住む会社員の男（33）です。 男は去年2月12日午後7時40分から50分の間に、市内のアパートに住む女性会社員（24）の部屋に侵入し、現金3500円が入った財布を盗んだ疑いが持たれています。 警察によりますと、この女性は