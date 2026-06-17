アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉を受けて、原油の元売り価格は低下しているものの小売価格はしばらくは小幅な値動きが続くとみられています。 【写真を見る】大分県内レギュラーガソリン171.9円今後の価格は？元売り価格は低下するも小幅な値動き予想 資源エネルギー庁によりますと、6月15日時点の大分県内のレギュラーガソリンの平均価格は1リットルあたり「171.9円」、ハイオクは「183.5円」、