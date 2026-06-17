大分県別府市の国道10号で17日朝、酒を飲んだ状態で運転したとして64歳の会社員の男が逮捕されました。 道路交通法違反の酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、別府市に住む会社員の男（64）です。 男は17日午前6時10分頃、市内の国道10号を酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転した疑いが持たれています。 警察によりますと、男は出勤するために大分市方面に走行中、車線を変更しようとしたところ並走していた原付バイクと接触する