去年11月に発生した大分市佐賀関の大規模火災。自宅を失いながらも、地域の再建を目指して奔走する夫婦がいます。その原動力となっているが、これまで共に生きてきた「地域ネコ」の存在です。 【写真を見る】「こんなに悲しいとは…」大規模火災で家を失った夫婦それでもこの地にこだわり続ける理由港町に生きる「地域ネコ」との絆 「やっぱりつらい」自宅を全焼、解体 2019年に佐賀関に移住した大野正義さんと富子さん夫婦