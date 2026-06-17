大分県津久見市の保育園で17日に花火教室が行われ、子どもたちが手持ち花火の安全な取り扱い方を学びました。 【写真を見る】「服が燃えたら転がって」保育園で花火教室消防士が安全な遊び方を指導 この花火教室は夏の花火シーズンを迎える前に、子どもたちが火の正しい扱い方を身につけられるよう毎年開催されています。 17日は、津久見市の向洋保育園の園児45人が参加。消防士から「万が一服に火がついたときには、地