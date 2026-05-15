「非正規社員」という言葉に、あなたはどんなイメージを持ちますか？ もし、その言葉の裏に「いつでも替えがきく労働力」という意識が潜んでいるなら、その組織の成長は止まっているかもしれません。 アルバイトからキャリアをスタートさせ、あらゆる職階を経験した吉野家ホールディングス会長の河村泰貴氏は、現代の労働市場が抱える「線引きの歪み」に異議を唱えます。本記事では、同氏の著書『自分以外のすべてがわが師高卒