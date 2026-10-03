みきまりあ、人生初の芝居に挑戦 LAYRA（レイラ）の強さと脆さに重ねる自身の姿「ありのままで歌いたい」
細田守監督のアニメーション映画『竜とそばかすの姫』の物語から5年後を描く、アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA - 」が10月10日より開幕する。「アニメ」と「イマーシブ」を掛け合わせ、作品世界を現実のシアター空間で体感する没入型音楽ライブショーだ。仮想世界＜U＞の新歌姫・LAYRA（レイラ）と、現実世界のオリジンであるコトミを、miwa、昆 夏美、鈴木このみ、みきまりあ、ASCAの5人が演じる。本稿ではみきまりあに、LAYRAとコトミに重ねた自身の姿や、初めての舞台に懸ける思い、生身の歌とテクノロジーが融合するステージの魅力を聞いた。
【動画】世界初！アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA - 」とは？
■コトミとLAYRAに自分を重ねて「ありのままで歌いたい」
--本作への出演オファーを受けたとき、どのようなことを感じましたか？
みき：当初はびっくりしました。私は舞台に立った経験が一度もなく、お芝居も未経験だったので、私に務まるかな……という不安はありましたが、それよりも、新しいことに挑戦できることへのワクワクが大きかったように感じます。
--原作映画の中で、特に心に残っているシーンや楽曲を教えてください。
みき：主人公のすずが、終盤で＜U＞の世界で「はなればなれの君へ」を歌うシーンです。ベルというもう一人の自分ではなく、いわば仮面を外し、自分自身をさらしながらも、歌の力によって多くの人々がすずの歌声に感動し、そして希望になっていく姿に、思わず私も感動してしまいました。
--みきさんが演じるコトミとLAYRAに対して、それぞれどのような第一印象を持ちましたか？
みき：コトミはいわゆる“普通の女の子”だと感じました。クラスの中にいたら教室の隅っこにいるわけでもなく、中心にいるわけでもない。友達もそれなりにいて、一見充実した生活を送っているように見えます。しかし、それが本人にとっては“普通”すぎて、コンプレックスに感じているのではないかと思いました。
そんなコトミが抱えていたコンプレックスを、＜U＞の世界でLAYRAになりきり、歌の力を知ることで、唯一無二の存在になれる。LAYRAはコトミにとって、夢のような存在だったのではと思います。
--LAYRAとコトミのうち、ご自身により近いと感じるのはどちらでしょうか？
みき：皆さんが知ってくれている「みきまりあ」は、LAYRAに近いのだと思います。歌を歌ったり、ステージに立っているときの自分は、どんなことがあろうと輝いていたいと思いますし、その責任も感じています。また、輝いている自分でいられることで、普段の自分も救われていると思います。
--ステージに立っているときのご自身と、普段のご自身には、どのような違いがありますか？
みき：ステージ上の自分は、私自身がなりたい姿です。皆さんの心を少しでも動かすことができるよう、毎回覚悟を決めてステージに立っています。普段の自分は、ここでは伝えられないほどギャップがあると思います（笑）。ぼーっとしているとよく言われます。まずは生活を丁寧に送れるように修行したいですね……。
--普段の歌唱と、LAYRAやコトミという役として歌うときでは、どのような違いがありますか？
みき：正直、そこまで変わらないです。最初は「いつもと違う感覚で歌った方が良いのかな……」と戸惑いもありましたが、先ほども述べたように、LAYRA自身が私が描く「みきまりあ」でもあるのだと思います。また、コトミ自身が、普段家で一人で歌っているときの私でもあるのだと思います。もちろん物語の流れもありますし、セリフもいただいているので演じるという感覚はありますが、歌唱に関してはコトミとLAYRAに自分を重ねつつ、ありのままで歌いたいです。
■生身の歌とテクノロジーが生み出す、今までにない景色
--理想の姿で歌うLAYRAの内側には、どのような思いがあると感じていますか？
みき：LAYRAは、“バーチャルの姿”です。生身の姿は世間には見せていないので、その分、思いっきり表現できたり、理想の姿になりきれたりするところはあるのだと思います。ですが逆に捉えると、「本当の自分の姿を見せてしまったら……」という不安は常に抱えている。そんな葛藤と戦いながらも歌い続けるLAYRAは本当に強く、そして時に脆く、美しいです。
--本作のオープニング曲『わたしはLAYRA』を歌う上で、特に意識したことを教えてください。
みき：先ほども述べた通り、強く、脆く、美しいLAYRAを表現した楽曲です。歌唱に関しても、LAYRAの魅力が一度聴いただけで分かるように意識して歌いました。
--アニマーシブライブならではの表現を、観客にはどのように体感してほしいですか？
みき：生身の歌とテクノロジーを同じ空間で一気に吸収することは、なかなかないと思うので、お客さんにとっても今まで見たことのない景色を味わえるのではないかと思います。個人的には、生身の歌では立体感を、そしてテクノロジーでは想像力を引き立てる面白さがあると思うので、その違いも楽しんでいただきたいです。
--最後に、本作でファンの皆さんに見てほしい新たな姿と、公演を楽しみにしている方へのメッセージをお願いします。
みき：何よりも、お芝居は人生初挑戦です。「セリフってどうやって覚えるんだろう？」というところからスタートして、何度か稽古を重ねて、ようやく地に足がついてきた頃かと思います……。まだまだ新しい景色が待っていると思うと、楽しみで仕方ありません。ぜひ足を運んで、アニマーシブライブを体感してみてくださいね。
（取材・文：吉野庫之介）
アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA - 」は、10月10日～11月15日、MoN Takanawa: The Museum of Narrativesの会場Box1000にて開催。
■コトミとLAYRAに自分を重ねて「ありのままで歌いたい」
--本作への出演オファーを受けたとき、どのようなことを感じましたか？
みき：当初はびっくりしました。私は舞台に立った経験が一度もなく、お芝居も未経験だったので、私に務まるかな……という不安はありましたが、それよりも、新しいことに挑戦できることへのワクワクが大きかったように感じます。
--原作映画の中で、特に心に残っているシーンや楽曲を教えてください。
みき：主人公のすずが、終盤で＜U＞の世界で「はなればなれの君へ」を歌うシーンです。ベルというもう一人の自分ではなく、いわば仮面を外し、自分自身をさらしながらも、歌の力によって多くの人々がすずの歌声に感動し、そして希望になっていく姿に、思わず私も感動してしまいました。
--みきさんが演じるコトミとLAYRAに対して、それぞれどのような第一印象を持ちましたか？
みき：コトミはいわゆる“普通の女の子”だと感じました。クラスの中にいたら教室の隅っこにいるわけでもなく、中心にいるわけでもない。友達もそれなりにいて、一見充実した生活を送っているように見えます。しかし、それが本人にとっては“普通”すぎて、コンプレックスに感じているのではないかと思いました。
そんなコトミが抱えていたコンプレックスを、＜U＞の世界でLAYRAになりきり、歌の力を知ることで、唯一無二の存在になれる。LAYRAはコトミにとって、夢のような存在だったのではと思います。
--LAYRAとコトミのうち、ご自身により近いと感じるのはどちらでしょうか？
みき：皆さんが知ってくれている「みきまりあ」は、LAYRAに近いのだと思います。歌を歌ったり、ステージに立っているときの自分は、どんなことがあろうと輝いていたいと思いますし、その責任も感じています。また、輝いている自分でいられることで、普段の自分も救われていると思います。
--ステージに立っているときのご自身と、普段のご自身には、どのような違いがありますか？
みき：ステージ上の自分は、私自身がなりたい姿です。皆さんの心を少しでも動かすことができるよう、毎回覚悟を決めてステージに立っています。普段の自分は、ここでは伝えられないほどギャップがあると思います（笑）。ぼーっとしているとよく言われます。まずは生活を丁寧に送れるように修行したいですね……。
--普段の歌唱と、LAYRAやコトミという役として歌うときでは、どのような違いがありますか？
みき：正直、そこまで変わらないです。最初は「いつもと違う感覚で歌った方が良いのかな……」と戸惑いもありましたが、先ほども述べたように、LAYRA自身が私が描く「みきまりあ」でもあるのだと思います。また、コトミ自身が、普段家で一人で歌っているときの私でもあるのだと思います。もちろん物語の流れもありますし、セリフもいただいているので演じるという感覚はありますが、歌唱に関してはコトミとLAYRAに自分を重ねつつ、ありのままで歌いたいです。
■生身の歌とテクノロジーが生み出す、今までにない景色
--理想の姿で歌うLAYRAの内側には、どのような思いがあると感じていますか？
みき：LAYRAは、“バーチャルの姿”です。生身の姿は世間には見せていないので、その分、思いっきり表現できたり、理想の姿になりきれたりするところはあるのだと思います。ですが逆に捉えると、「本当の自分の姿を見せてしまったら……」という不安は常に抱えている。そんな葛藤と戦いながらも歌い続けるLAYRAは本当に強く、そして時に脆く、美しいです。
--本作のオープニング曲『わたしはLAYRA』を歌う上で、特に意識したことを教えてください。
みき：先ほども述べた通り、強く、脆く、美しいLAYRAを表現した楽曲です。歌唱に関しても、LAYRAの魅力が一度聴いただけで分かるように意識して歌いました。
--アニマーシブライブならではの表現を、観客にはどのように体感してほしいですか？
みき：生身の歌とテクノロジーを同じ空間で一気に吸収することは、なかなかないと思うので、お客さんにとっても今まで見たことのない景色を味わえるのではないかと思います。個人的には、生身の歌では立体感を、そしてテクノロジーでは想像力を引き立てる面白さがあると思うので、その違いも楽しんでいただきたいです。
--最後に、本作でファンの皆さんに見てほしい新たな姿と、公演を楽しみにしている方へのメッセージをお願いします。
みき：何よりも、お芝居は人生初挑戦です。「セリフってどうやって覚えるんだろう？」というところからスタートして、何度か稽古を重ねて、ようやく地に足がついてきた頃かと思います……。まだまだ新しい景色が待っていると思うと、楽しみで仕方ありません。ぜひ足を運んで、アニマーシブライブを体感してみてくださいね。
（取材・文：吉野庫之介）
アニマーシブライブ「竜とそばかすの姫 - PROJECT LAYRA - 」は、10月10日～11月15日、MoN Takanawa: The Museum of Narrativesの会場Box1000にて開催。