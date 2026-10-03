「これはAI製では？」フランスで文学賞候補作が大批判…ヒット小説をめぐり「読者を騙した」の声が続出

日本では最近、文学賞への応募作にAI製の作品が急増して、審査員をはじめ主催者側が対応に苦慮している。が、それは万国共通の現象かもしれない。

イギリスでは今年5月、コモンウエルス財団が主催する短編文学賞を受賞した「The Serpant in the Glove（手袋の中の蛇）」という作品が、読者や評論家などから「表現がいかにもAIのようだ」とSNSで批判された。

9月にはフランスで最も権威のある「ゴンクール賞」の候補作に残った「C'etait ca ou mourir（それか死ぬかだった）」という作品がSNSの匿名アカウントから「AI製ではないか」と指摘された。

同作はすでにカナダとフランスで出版され、フランスでは3万5000部以上を売り上げ、「フナック小説賞」も受賞している。そのため、「プロの編集者や文学賞の審査員が高く評価した作品が、実はAIによって作られたものだった」という事実が、フランス文学界の権威そのものを揺るがす問題になっている。

一方で、「文学作品は制作過程ではなく、完成した作品の質で評価すべきだ」という擁護論もある。実際、同作は売上や受賞歴からも一定の評価を得ており、AIを使ったことだけを理由に価値を否定するべきではないという考え方だが、心を持たないAIが「単に出力（生成）した」だけの「小説」は本来の小説とは言えない、との批判も根強く聞かれる。

【前編】→「フランスで大炎上…「AIで書いた小説」が文学賞の候補作に浮上、文学界を揺るがす大問題に発展している」

AIを使ってどう「書いた」のか

特に当該作品は「母国ハイチでギャング団の暴力に悩まされ、そこを命からがら脱出して、その後12か国を渡り歩いた移民（著者Orelien氏）の苦難に満ちた旅」を一人称の視点で描いた小説だ。つまり移民である著者（という人間）が書いたからこそ、この作品は多くの読者の感動を呼んだのである。

それが後に「実はAI製だった」とバレてしまったとなると、多くの読者や批評家らが「騙された」と怒るのも止むを得ない。

ただ、著者Orelien氏の名誉のために断っておくと、現時点で「C'etait ca ou mourir」という当該作品が100パーセントAI製であると確定したわけではない。AI利用の判定に使われた複数のツールの中で、最も信頼性の高いのは米国製の「Pangram」である。が、この高性能ツールでも、その開発段階では英語文献の機械学習量が多いため、フランス語など外国語に対する判定精度は若干落ちるとされる。

また仮に当該作品がAIを使って書かれていたとしても、著者がどの程度までAIに頼っていたかによって評価は分かれるだろう。基本的には著者が小説を書き進めながら、ときどきAIに尋ねて必要な情報を入手し、それによって作品の細部を補強していた、といった使い方なら特に問題はないはずだ。

しかし今回の「C'etait ca ou mourir」の場合、Pangramは「文章全体の90～94パーセントがAI製」と判定している。（前述のように）フランス語の文章に対するPangramの判定精度は英語に比べて若干落ちるが、それでも99パーセントを超える精度とされる。

この高精度ツールが「書かれた内容の9割以上はAI製」と判定したところを見ると、この小説はほぼAI製と見て間違い無さそうだ。

因みに、この作品は実際どうやって書かれたかというと、そのプロット（粗筋）はハイチ移民の著者Orelien氏が恐らく自らの体験に基づいて自分で書いた。それを何らかのAIに入力し、そこからAIと対話しながら細部に至る小説本体を徐々に出力（生成）させていったのではないか、と見られている。

文学作品だけではない

AI利用の判定ツール「Pangram」は当初、小説や論文などテキスト作品の判定に使われていたが、最近はOpenAIをはじめ各社の生成AIが出力するフェイク画像等の判定にも使われており、今後は音楽や映像作品にまで判定する分野を拡張する計画だ。

つまり、ほぼあらゆる分野のコンテンツ（エンタメ、芸術作品など）が高精度AI判定の対象となり、それによって今回の文学賞のような騒動が今後様々な分野で巻き起こるかもしれない。

そこで気になるのは、これらAI製作品に対する人々の反応だ。Pangramが「文章全体の90～94パーセントはAI製」と判定した小説「C'etait ca ou mourir」は、フランスでの発売から僅か5週間で3万5000部以上を売り上げた。

今どき、これほど売れる作品はそう多くない。著者Orelien氏がどんなAIを使ったかは知らないが、そのAIは恐らく平均的な作家の能力を凌いでいるだろう。多くの読者はその作品に感動したと見られるが、一旦それがAI製と分かると、今度は掌を返したように、それを非難する側に回った。

同じ議論を蒸し返して恐縮だが、「たとえ内容的には同一の作品でも、AI製か否かによって読者の反応が逆転する」というのは、よく考えると異常な事態である。

そしてこれと同じ混乱が、今後は音楽や映像など他の分野でも増えてくるかもしれない。既に米国のカントリー・ミュージックでは、AI製の作品がヒットチャートの上位にランクインすることは珍しくない。が、これらのケースではあらかじめコンテンツ（音楽作品）の提供者側が「AI製である」と断った上でリリースしている。

要するに、人を騙さずに最初から「これはAI製」と認めれば、それを鑑賞するリスナーは受け入れてくれる、ということかもしれない。が、これはあくまで「カントリー」という一分野に限った話だ。それ以外の広範囲のポップソングでは状況はもっと混沌としており、一概に「こうだ」と片付けることはできない。

アーティストはAIにどう向き合うか

それにつけても思い出されるのは、かつて2010年代後半にAIによって制覇された将棋や囲碁など伝統的ボードゲームだ。これらの名人やチャンピオンが次々とAIソフトに打ち負かされたとき、プロ棋士やファンの中には「いくらAIが勝ったとは言え、（将棋や囲碁は）本来人間が指すものだろう！」と憤る人達も少なくなかった。

これら当事者を除けば、（私も含め）多くの人たちは「それは負け惜しみじゃないの？」というのが率直な感想ではなかったか。が、ようやく今にして彼らの気持ちがよく分かる。理屈抜きに（将棋や囲碁だけじゃなくて）小説も音楽も映像作品もやっぱり人間に創って欲しい。

AIはあくまで、それら芸術作品の創作を支援する補助的ツールに留めておくべきではないか。確かにPangramのような高精度の判定ツールが登場したとはいえ、AIにどう向き合うかは基本的に創作者のモラルの問題だ。もちろんAIアートを追求する事自体は新たな創作領域として認められて然るべきだが、逆にAI製作品を「人間が創作した」と偽装するのは許される行為ではない。

「人間とAI」という主客が転倒すると、イギリスやフランスの文学賞騒動のような混乱を巻き起こすのみならず、芸術を支える「人の心」という基盤自体を破壊してしまう恐れもあるだろう。

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