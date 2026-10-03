別人級で驚き！ 元乃木坂46人気メンバー、“ベリショ”ショットに満足「お気に入りの髪型です!!」
乃木坂46元メンバーで女優の山下美月が1日にInstagramを更新。髪をベリーショートに一新したソロショットを披露した。
【別カット】女子にもモテそう！ 元乃木坂46メンバー、ベリーショート×パンツスタイルの全身ショットも
グループ在籍中から連続テレビ小説『舞い上がれ！』（NHK総合）や『下剋上球児』（TBS系）などのドラマに出演し、2024年5月の卒業後も『新東京水上警察』（フジテレビ系）、映画『キングダム 魂の決戦』といった話題作への出演が続き、舞台『成瀬は天下を取りにいく』では主演を務めた山下。
そんな彼女が投稿したのは、11月13日から配信されるドラマ『地雷グリコ』（Amazon Prime Video）からのオフショット。複数公開されている写真には髪をベリーショートにした山下が制服姿でポーズを決める様子が収められている。
このドラマで圧倒的なカリスマ性で学園を支配する生徒会長・佐分利錵子を演じている山下は投稿の中で「こんなにも格好良くキャッチーな役柄を頂けたのは初めてで、髪の毛も自髪で演じるためにベリーショートに切りました」と明かしつつ「お気に入りの髪型です!!」とコメント。
彼女の投稿には6.4万件を超える「いいね！」が集まっている。
引用：「山下美月」Instagram（@mizuki.yamashita.official）
【別カット】女子にもモテそう！ 元乃木坂46メンバー、ベリーショート×パンツスタイルの全身ショットも
グループ在籍中から連続テレビ小説『舞い上がれ！』（NHK総合）や『下剋上球児』（TBS系）などのドラマに出演し、2024年5月の卒業後も『新東京水上警察』（フジテレビ系）、映画『キングダム 魂の決戦』といった話題作への出演が続き、舞台『成瀬は天下を取りにいく』では主演を務めた山下。
このドラマで圧倒的なカリスマ性で学園を支配する生徒会長・佐分利錵子を演じている山下は投稿の中で「こんなにも格好良くキャッチーな役柄を頂けたのは初めてで、髪の毛も自髪で演じるためにベリーショートに切りました」と明かしつつ「お気に入りの髪型です!!」とコメント。
彼女の投稿には6.4万件を超える「いいね！」が集まっている。
引用：「山下美月」Instagram（@mizuki.yamashita.official）