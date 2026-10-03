「クソみたいな結果だ」「ふざけんな」中国代表、FIFAランクが４つ下の相手にホームで“歴史的惨敗”に国民大激怒！「信じられないほど弱い」「日本相手ならまだ許せるが...」
FIFAランキングの91位の中国代表は10月２日、同95位のパレスチナと国際親善試合を戦い、ホームでなんと０－５の惨敗を喫した。
開始16分に先制を許した中国は、22分、45＋２分にも失点。ハーフタイムに５枚替えをするも奏功せず、54分と90＋３分に被弾し、なす術なく敗れた。
中国メディアによれば、これは同国史上４番目の大敗で、ホームに限れば2018年チャイナカップのウェールズ戦（０－６）に次ぐ、ワースト２位の得点差だという。
当然、不甲斐ないチームに次のような非難の声が殺到している。
「信じられないほど弱い」
「親善試合でさえも言葉を失うほど」
「本当にひどい」
「クソみたいな結果だ」
「ふざけんな、監督を解任しろ」
「日本が相手ならまだ許せるが...」
「誰が監督でも変わらない」
「アジアでも三流だ」
「攻撃も守備もできず、何も提供できるものがない」
「こんな強い相手と親善試合を組むのは、やめてくれ」
０－５ショックの余波はしばらく続きそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「なぜこの選手が出番を失っているのかわからない」エクアドルを翻弄したキレキレの日本代表戦士は？
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当然、不甲斐ないチームに次のような非難の声が殺到している。
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