福原遥＆久保建英、電撃結婚 サッカー選手とタレントの結婚続々 板倉滉＆川口春奈も
俳優の福原遥（28）が2日、自身のインスタグラムを更新。サッカー日本代表の久保建英（25）との結婚を発表した。サッカー日本代表と芸能人の結婚をまとめた。
【写真】左手に輝く指輪…笑顔の2ショットで結婚報告をした福原遥＆久保建英
福原は久保と連名で「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し「この度、私共、久保建英と福原遥は結婚致しましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
「お互い幼い頃から沢山の方の支えがあって今があります」とし、「まだまだ未熟な私たちですが、皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、共に助け合い、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っております」とつづった。
最後に「夫婦共々温かく見守って頂けると幸いです。今後ともどうぞ宜しくお願い致します」と結んだ。関係者によると、福原は妊娠しておらず、今後も仕事は続ける。
昨年W杯の日本代表では、長友佑都が平愛梨と結婚している。谷口彰悟は泉里香、上田綺世は由布菜月、堂安律は明松美玖とそれぞれ結婚した。8月には板倉滉と川口春奈が結婚＆妊娠を発表した。
【写真】左手に輝く指輪…笑顔の2ショットで結婚報告をした福原遥＆久保建英
福原は久保と連名で「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し「この度、私共、久保建英と福原遥は結婚致しましたことをご報告させていただきます」と伝えた。
「お互い幼い頃から沢山の方の支えがあって今があります」とし、「まだまだ未熟な私たちですが、皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、共に助け合い、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っております」とつづった。
最後に「夫婦共々温かく見守って頂けると幸いです。今後ともどうぞ宜しくお願い致します」と結んだ。関係者によると、福原は妊娠しておらず、今後も仕事は続ける。
昨年W杯の日本代表では、長友佑都が平愛梨と結婚している。谷口彰悟は泉里香、上田綺世は由布菜月、堂安律は明松美玖とそれぞれ結婚した。8月には板倉滉と川口春奈が結婚＆妊娠を発表した。