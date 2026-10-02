「息子が刺された」25歳男性重傷　片足首に“結束バンド”　非常用出口から“同居”男逃走か　全小学校で集団下校も　東京・豊島区

東京・豊島区のマンションで2日朝、男性が刃物で刺される事件が発生。

事件が起きたのは東京メトロ・雑司が谷駅に近いマンションが立ち並ぶ地域。

2日午前7時半過ぎマンションに住む男性から連絡を受けた母親から「息子が同居している男に刺された」と通報がありました。

刺されたのは25歳の男性。

警視庁によりますと、男性はマンションの室内で同居人の男に刃物で刺されたとみられます。

男性は左の脇腹に3cmほどの傷があり重傷。

片方の足首には結束バンドのようなものが巻かれていたということです。

同じマンションの住民は「（Q. 悲鳴とか音はあった？）ないです。サイレンが鳴っていたかもしれないです。何時ぐらいかは全然覚えていなくて。怖いですね。怖いですというか不安です」と話しました。

マンションの台所の流し台の中からは凶器とみられる血の付いた包丁が見つかりました。

午後3時ごろ、逃走経路とみられる非常用階段側の出入り口からマンションに入っていく捜査員らしき姿が見られました。

事件を受け、豊島区内の全ての小学校では教員などが付き添いのもと集団下校を実施。

区の教育委員会は集団下校の措置を取られていない中学生などは、複数人で帰るように呼びかけています。

男性を刺したとみられる男は現在逃走していて、警視庁が行方を追っています。