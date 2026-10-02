&TEAM・JO、ダンスに懸けた日々の写真公開 池端杏慈、山口綺羅、RAN、TSUKKI、髙松アロハの姿も
日本発グローバルグループ「&TEAM」（エンティーム）のJOが初主演を務める映画『ワンダンス』が、11月27日に公開される。それに先立って、場面写真が初解禁された。
【場面写真】あふれ出るエネルギー！ウセン（髙松アロハ）のダンス姿
本作は、ダンサーからも熱く支持され、昨年にはテレビアニメも放送された珈琲氏による同名漫画（「月刊アフタヌーン」（講談社）に連載中）が原作。主人公は、吃音症が原因で目立つことが苦手であり、自分の気持ちを抑えて周りに合わせて生活している小谷花木（こたに かぼく／JO）通称“カボ”。カボは、バイト先で深夜に人目を気にせずダンスに没頭する“ワンダ”湾田光莉（わんだ ひかり／池端杏慈）に出会う。その楽しそうで生き生きとした姿に衝撃を受けたカボは、心をかき立てられるままにダンスの世界に飛び込み、ダンスに魅了されていく。
カボが飛び込むダンスチーム（TEAM ON）を率いるカリスマダンサー・宮尾恩（みやお おん）を山口綺羅（Girls2）、カボの才能を見抜き、ダンスバトルへの挑戦を後押しする、先輩・厳島伊折（いつくしま いおり）をRAN（MAZZEL）、カボたちのダンスバトル最強のライバルとなる壁谷楽（かべや がく）通称・カベをTSUKKI、ダンスコンテストでカボたちの前に立ちはだかる実力派チームのリーダー・巧宇千（たくみ うせん）通称・ウセンを髙松アロハ（超特急）が演じる。
解禁されたのは、メインのキャラクターたちがダンスに青春を懸ける様子を切り取った場面写真。自身の吃音を気にし、自分の気持ちを抑え所在ない様子のカボ（JO）。しかし、人目を気にせずダンスに没頭するワンダ（池端）に出会い、ダンスの世界に飛び込んだカボの表情はみるみるうちに変わっていく。開放感にあふれた屋上でワンダと心を通じ合わせながら踊り、さらにはコンテストという大舞台で、堂々とセンターでキメるカボ。そんなカボとワンダがダンスを通じて心を通わせていく恩（山口）の滑らかなダンスムーブをとらえた写真や、伊折（RAN）をカボが大学でダンスの練習に励む一コマをとらえたスチールも解禁された。
さらに、アクロバティックな回転技を決めるカベ（TSUKKI）、コンテストでも余裕の表情で踊りを見せるウセン（髙松）の姿も。それぞれのダンスに向ける情熱や想いが伝わってくる場面写真となっており、このとらえられたムーブを、映像として大きなスクリーンで映し出される瞬間に期待が高まる。
そして、映画の公開を記念して、実写映画のフル帯版の原作コミックスと限定特典付き最新16巻が発売されることが決定。原作コミックスの1巻から6巻にJO、池端杏慈、山口、RAN、TSUKKI、髙松が登場する。2026年10月中旬より全国書店にて展開される。電子版でも10月15日より期間限定のスペシャル表紙として順次配信予定。さらに、原作コミックスの最新16巻は11月20日に発売される。初版限定特典として、JOが原作1巻を再現したビジュアルのホログラムカードを封入する。
【場面写真】あふれ出るエネルギー！ウセン（髙松アロハ）のダンス姿
本作は、ダンサーからも熱く支持され、昨年にはテレビアニメも放送された珈琲氏による同名漫画（「月刊アフタヌーン」（講談社）に連載中）が原作。主人公は、吃音症が原因で目立つことが苦手であり、自分の気持ちを抑えて周りに合わせて生活している小谷花木（こたに かぼく／JO）通称“カボ”。カボは、バイト先で深夜に人目を気にせずダンスに没頭する“ワンダ”湾田光莉（わんだ ひかり／池端杏慈）に出会う。その楽しそうで生き生きとした姿に衝撃を受けたカボは、心をかき立てられるままにダンスの世界に飛び込み、ダンスに魅了されていく。
解禁されたのは、メインのキャラクターたちがダンスに青春を懸ける様子を切り取った場面写真。自身の吃音を気にし、自分の気持ちを抑え所在ない様子のカボ（JO）。しかし、人目を気にせずダンスに没頭するワンダ（池端）に出会い、ダンスの世界に飛び込んだカボの表情はみるみるうちに変わっていく。開放感にあふれた屋上でワンダと心を通じ合わせながら踊り、さらにはコンテストという大舞台で、堂々とセンターでキメるカボ。そんなカボとワンダがダンスを通じて心を通わせていく恩（山口）の滑らかなダンスムーブをとらえた写真や、伊折（RAN）をカボが大学でダンスの練習に励む一コマをとらえたスチールも解禁された。
さらに、アクロバティックな回転技を決めるカベ（TSUKKI）、コンテストでも余裕の表情で踊りを見せるウセン（髙松）の姿も。それぞれのダンスに向ける情熱や想いが伝わってくる場面写真となっており、このとらえられたムーブを、映像として大きなスクリーンで映し出される瞬間に期待が高まる。
そして、映画の公開を記念して、実写映画のフル帯版の原作コミックスと限定特典付き最新16巻が発売されることが決定。原作コミックスの1巻から6巻にJO、池端杏慈、山口、RAN、TSUKKI、髙松が登場する。2026年10月中旬より全国書店にて展開される。電子版でも10月15日より期間限定のスペシャル表紙として順次配信予定。さらに、原作コミックスの最新16巻は11月20日に発売される。初版限定特典として、JOが原作1巻を再現したビジュアルのホログラムカードを封入する。