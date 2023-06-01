愛知・名古屋アジア大会

愛知・名古屋アジア大会は1日、愛知国際アリーナで柔道女子70キロ級の決勝が行われ、21歳の前田凛（環太平洋大3年）がアシュハト・アズハル（カザフスタン）に合わせ技一本で勝利し、金メダルを獲得した。準々決勝では中国選手に左手首付近を噛まれるというまさかのアクシデントに見舞われ、歯形もくっきり。これにはファンも憤りの声をあげている。

準々決勝で寝技に持ち込んだ前田に対し、タン・ジン（中国）は道着の左袖に噛みついて攻撃を凌ごうとしたようだ。待てがかかり、前田は左手を審判に示して噛みつきを主張。試合を中継したU-NEXTの放送でも、左手首付近にくっきり残った歯形が映っていた。

その後、しばらく試合が止まったが、審判はタン・ジンの反則負けを宣告。前田の準決勝進出が決まった。タン・ジンは困惑気味で、納得いかない様子。U-NEXTの放送席も「これはなかなかないですよね。よく我慢をしました」「あれだけ歯形が付いたらかなりの痛さですよね」と衝撃を伝えたが、これにはX上のファンも反応している。

「柔道で噛むとか、野蛮すぎだろ」

「中国の選手、プロレスかってくらい噛んでたな」

「めちゃくちゃ噛まれてるwwwこんなんダメだろwwwスポーツマンシップとは」

「さすがに噛んじゃダメだよ 故意かどうかとか関係ないから」

「前田選手腕大丈夫かな…痛そう…」

「凛ちゃん痛かったよねぇ。あの噛みあと ひどい選手だ相手の選手」

「中国の選手、ありえない噛みつき攻撃 フェアプレーのかけらもない態度にあきれた」

前代未聞の噛みつき攻撃にびっくりする声が続出していた。前田はアクシデントに負けず、その後2戦に勝利。見事に優勝を掴んでいる。



（THE ANSWER編集部）