◇ナ・リーグ ワイルドカードシリーズ第2戦 カブス1-4パドレス（2026年9月30日 サンディエゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（32）が9月30日（日本時間10月1日）、敵地でのパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS、3回戦制）の第2戦に「4番・右翼」で先発出場。4回の第2打席で右前打を放って2試合連続安打をマークした。ただ、打線が奮起できずチームは連敗を喫し、シリーズ敗退が決まった。

鈴木は2回の第1打席は見逃し三振に倒れたが、4回1死の第2打席で右前打。次打者・ハップの四球で二塁に進むと、ホーナーの適時打で生還した。

ただ、5回2死一塁の第3打席は空振り三振。8回1死一塁の第4打席も痛恨の投ゴロ併殺に終わり、好機をつぶしてしまった。

レギュラーシーズンでいずれもリーグトップの850得点、220本塁打を記録した自慢の強力打線が零敗した前日の第1戦に続き、この日もパドレス投手陣を攻略できず、得点は4回の1点のみ。特に「40-40」を達成し、MVPの最有力候補に挙がっているPCAこと1番のピート・クローアームストロング（PCA）は、前日の第1戦も空振り三振、四球、空振り三振、空振り三振と不発。第2戦も第1打席から見逃し三振。その後の3打席も凡退。2戦合わせて7打数無安打とまさかの結果に終わった。

ネットでは「これは辛い」「MVP候補がここで消えるとは…」「PCA全くだったな…」「敵地でも嘘みたいな数字」「PCAに何があったんだ！？」などの声があがった。