「激エモやん！」『GTO』最終回で28年越しの伏線回収に驚きの声「そこつながるんだ」「亡くなってたのか」【ネタバレ】
俳優・反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『GTO』（毎週月曜 後10：00）の最終回となる第11話が、28日に放送された。以下、ネタバレを含みます。
【場面カット】元教え子も集合！【最終回】
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。
怪しい交友関係が見え隠れしていた男子生徒・佐藤颯真（難波碧空）が大麻を密売グループに運んだという容疑で警察に逮捕される。かつての不良仲間から「断ったらクラスのやつらをひどい目に遭わせる」と脅迫されていたことを知った鬼塚は大切な教え子を守るために“ある決断”を下す。
鬼塚は颯真と共にかつての不良仲間に会いに行き、関わらないでほしいと頼み込む。納得せず鬼塚に襲いかかる。鬼塚は自身からは手を出さないように抑えようと立ち向かう。しかし、後日、SNSでは鬼塚が暴力を振るったという情報が流れ、鬼塚を辞職させようという声が高まる。実は鬼塚が自身を身代わりに颯真を守る作戦だった。
颯真は本当のことを告白しようとするが、鬼塚に止められる。鬼塚は自身の若い頃を振り返りながら、「『鬼塚先生、手ってそんなことするんじゃないのよ』って。『大切なものをつかむために、大切な人とつなぐためにあるんだ』って、そう教えてくれなかったか？おまえのばあちゃん」と突然、颯真の祖母のことを持ち出す。
実は、颯真の祖母は故・白川由美さんが演じた桜井理事長だったことが明らかになる。桜井理事長の墓前で「俺が教師になれたのはさ、おまえのばあちゃんのおかげなんだ」と振り返る鬼塚。1998年放送『GTO』での桜井理事長のシーンが流れる。
視聴者からは「颯真があの理事長の孫!?」「そうまの祖母は理事長!?「は？孫なんwwwwwwwwwwww」「そこつながるんだ」「理事長、亡くなってたのか」「え?!そういう事!!!」「激エモやん！」といったコメントが寄せられた。
颯真を救うために学校を去ることになった鬼塚だが、自宅に戻ると家を出ていったはずの妻・あずさ（松嶋菜々子）の姿が。あずさの言葉でグレートティーチャーの意味に気づく。
そして、鬼塚の去った学校では、鬼塚の影響を受けた先生たちがそれぞれのスタイルで生徒に向き合っていた。そして鬼塚もまた新しい生徒との出会いを求めて面接を受けるのだった。
【場面カット】元教え子も集合！【最終回】
藤沢とおる氏による同名漫画が原作（講談社『週刊少年マガジンKC』刊）。元暴走族の教師・鬼塚英吉が、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ。反町演じる鬼塚が、28年ぶりに連続ドラマで復活する。50代となった鬼塚が、新たな教室で向き合うのは、タブレットばかりを見つめ、生徒間や教師とのやり取りをデジタル上で行うことが“普通”となっている、いわば「令和の高校生」たち。
鬼塚は颯真と共にかつての不良仲間に会いに行き、関わらないでほしいと頼み込む。納得せず鬼塚に襲いかかる。鬼塚は自身からは手を出さないように抑えようと立ち向かう。しかし、後日、SNSでは鬼塚が暴力を振るったという情報が流れ、鬼塚を辞職させようという声が高まる。実は鬼塚が自身を身代わりに颯真を守る作戦だった。
颯真は本当のことを告白しようとするが、鬼塚に止められる。鬼塚は自身の若い頃を振り返りながら、「『鬼塚先生、手ってそんなことするんじゃないのよ』って。『大切なものをつかむために、大切な人とつなぐためにあるんだ』って、そう教えてくれなかったか？おまえのばあちゃん」と突然、颯真の祖母のことを持ち出す。
実は、颯真の祖母は故・白川由美さんが演じた桜井理事長だったことが明らかになる。桜井理事長の墓前で「俺が教師になれたのはさ、おまえのばあちゃんのおかげなんだ」と振り返る鬼塚。1998年放送『GTO』での桜井理事長のシーンが流れる。
視聴者からは「颯真があの理事長の孫!?」「そうまの祖母は理事長!?「は？孫なんwwwwwwwwwwww」「そこつながるんだ」「理事長、亡くなってたのか」「え?!そういう事!!!」「激エモやん！」といったコメントが寄せられた。
颯真を救うために学校を去ることになった鬼塚だが、自宅に戻ると家を出ていったはずの妻・あずさ（松嶋菜々子）の姿が。あずさの言葉でグレートティーチャーの意味に気づく。
そして、鬼塚の去った学校では、鬼塚の影響を受けた先生たちがそれぞれのスタイルで生徒に向き合っていた。そして鬼塚もまた新しい生徒との出会いを求めて面接を受けるのだった。