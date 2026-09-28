◇ナ・リーグ ドジャース-ジャイアンツ（2026年9月27日 サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が27日（日本時間28日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打でレギュラーシーズン最終戦を終えた。

初回の第1打席は相手先発・シーモアの第1球、低めシンカーを積極的に狙ったが、一ゴロ。3回1死一塁の第2打席は相手3番手・ロズウェイのシンカーを捉えて左前打を放った。

5回の第3打席は相手5番手右腕・ロクスビーに対し2ボール2ストライクからの5球目、真ん中付近のスイーパーを引っ張ったが、ニゴロ。それでも打球速度は106マイル（約170・5キロ）を計測した。

7回の第4打席で代打を送られ、途中交代。復帰後は5試合で21打数5安打1打点、8三振。シーズン18試合、86打席ノーアーチでレギュラーシーズンを終え、ともに移籍後自己ワーストを更新した。

大谷は今月3日のカージナルス戦で31試合ぶりにスタメンから外れ、そこから4試合連続で欠場。7日のレッズ戦でスタメン復帰したが、右腕の状態は悪化し、翌8日から再び欠場が続き、IL入りとなった。23日のパドレス戦で16日ぶりに復帰した。

レギュラーシーズンはこの日が最終戦。大谷の今季成績は投手としては14試合で8勝2敗、防御率1・79。打者としては139試合で打率・275、30本塁打、81打点、11盗塁だった。

打率、本塁打、打点ともにトップ5に入ることはできず、投手としては規定投球回に未到達で、無冠でシーズンが終了。昨季まで3年連続でMVPを受賞していたが、5度目の受賞は絶望的となった。

それでも照準はあくまでワールドシリーズ3連覇。24年のヤンキースとのワールドシリーズでは左肩を脱臼するアクシデントに見舞われながらも出場を続け、念願だった世界一を経験。昨年はブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で3本塁打に加え、7回途中無失点、10奪三振と二刀流で大暴れし“伝説”をつくった。

周囲の予想を上回るのが大谷翔平。3連覇へ復調を待ち望むしかない。