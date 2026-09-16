『24 -TWENTY FOUR-』誕生25周年！日米2つの『24』をDlifeにて連続放送

海外ドラマ専門チャンネル「Dlife」で、世界中を熱狂させた大ヒットシリーズ『24 -TWENTY FOUR-』の誕生25周年を記念し、オリジナルシリーズ『24 -TWENTY FOUR-』と日本版リメイク『24 JAPAN』が、9月24日（木）より特別編成で放送となる。

『24 -TWENTY FOUR-』日米バージョン連続放送！



画期的なリアルタイム進行と次々と視聴者を襲う予測不可能な展開により大ヒットを記録した『24』シリーズ。この度、日本版『24 JAPAN』のチャンネル初放送に続いて、同じ話数のオリジナルシリーズ『24 -TWENTY FOUR-』を連続して放送！ 現在リブート企画が進行中と伝えられるほど長く愛される同じ『24』の世界を、日本とオリジナルそれぞれの視点で楽しめる、25周年ならではの特別編だ。

『24 JAPAN』

9月24日（木）12：00より放送スタート

※毎週月～金曜日 12：00～13：05放送

チャンネル初放送！ 唐沢寿明主演で日本を舞台に繰り広げられる、極限の24時間--。

2020年に製作された日本版リメイクとなる『24 JAPAN』は、日本初の女性総理誕生が期待される総選挙当日を舞台に、テロ阻止と家族の救出という二つの任務に立ち向かうCTU（テロ対策ユニット）捜査官・獅堂現馬（しどうげんば）の24時間を描くサスペンスドラマ。

日本初の女性総理候補・朝倉麗を狙った暗殺計画を阻止するため、極秘任務を命じられた現馬。一方、現馬の娘・美有が何者かに誘拐される事件も発生。国を守る使命と、愛する家族を守る父親としての責任という相反する二つの任務の間で、現馬は究極の選択を迫られていく…。日本ならではの政治・社会情勢を背景に、次々と巻き起こる予測不能な事件と、複雑に絡み合う人間ドラマを描く。

『24 -TWENTY FOUR-』

9月24日（木）13：05より放送スタート（二ヵ国語版）

※毎週月～金曜日 13：05～14：00放送

2001年に誕生し、大ヒットを記録したオリジナルシリーズ『24 -TWENTY FOUR-』のシーズン1は、大統領候補パーマー上院議員の暗殺計画を阻止するため、CTUの捜査官ジャック・バウアーが奔走する姿を描くサスペンスドラマ。

暗殺計画を阻止しようとするジャックだが、一方で最愛の妻と娘が何者かに誘拐される事件が発生。さらに、彼が所属するCTU内部に内通者の存在が浮上し、ジャックの過去にまつわる深い因縁も明らかになっていく。国家の安全と家族の命、その両方を守るため、ジャックは一刻を争う状況の中で、次々と厳しい決断を迫られていく。1話＝1時間、リアルタイムで進行する革新的な構成で、ジャックの“人生で最も長い一日”を描く。息つく暇もない展開と先の読めないストーリーで、世界中を熱狂させた海外ドラマの金字塔。

主人公ジャックを演じるのはキーファー・サザーランド。二ヵ国語版では小山力也が声を担当する。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.