17年前から1日30分程度の睡眠を続けていると公言し、一般社団法人日本ショートスリーパー育成協会の代表理事を務める実業家の堀大輔氏の、新たな“チャレンジ”が波紋を呼んでいる。

「堀さんはこれまで、自らを後天的な『ショートスリーパー』であると自称し、睡眠について高須クリニック名古屋院院長の高須幹弥さんとバトルを繰り返すなど、話題を呼んできた人物です。

とくに、一部の視聴者は堀さんが『本当は寝ているのでは』と疑っており、堀さんは、自分が本当にショートスリーパーであることを証明するため、1週間の24時間YouTubeライブを決行することを決めたのです。1秒も寝ないということではなく、あくまで堀さんがショートスリーパーとして満足度の高い生活を送っていることを伝える、という目的です」（芸能担当記者）

ところが、挑戦開始からわずか2日め。ファンは、堀氏の衝撃的な姿を目にすることになった。

「美容整体師である内山友吾さんによるヘッドスパマッサージの施術を受けたところ、いびきをかいて爆睡してしまったのです。施術終了を告げると堀氏はパッと飛び起き『これは常人は絶対寝ますよ、100％』と、その施術を絶賛しました。とはいえ、睡眠をコントロールすることができるのが売りの堀さんですから、やはりファンは衝撃を受けたようです」（同前）

Xでは、

《無理すんなよ》

《呂律回ってなくて心配や》

など、堀氏の体調を心配する声もあがっている。

「当初、ネット上では、いわば“嘘つき”であるとして批判一辺倒でしたが、堀さんの独特なパーソナリティが知られるにつれ、応援する声も徐々に増えてきています。ただ、それでも1日30分の睡眠で十分だと考える人は少なく、意地やプライドで“寝不足”になり、健康を害さないか心配する人が多いのでしょう。また、安易に真似をするファンが出ないかも心配です」（前出・芸能担当記者）

少なくとも、ヘッドスパの強力な効果だけは証明されたわけだ--。